Sekali lagi, fokus tertuju pada lini pertahanan yang tampil ceroboh serta kesalahan-kesalahan individu tepat di depan gawang Spanyol.

Pada gol 0:1 misalnya, bek tengah Manchester City Marc Guehi kehilangan bola saat membangun serangan dalam duel melawan Lamine Yamal, yang kemudian memanfaatkan kesalahan itu dengan dingin untuk mencetak gol pembuka cepat pada menit keenam.

Pada gol 2:2, lini belakang Inggris yang diwakili Nico O’Reilly juga tidak tampil baik. Bek kiri yang juga terikat kontrak dengan ManCity itu tanpa tekanan justru memainkan bola ke kaki lawannya, Dani Olmo. Mantan pemain Leipzig itu kemudian mengalirkan bola kepada Alex Baena, yang mencetak gol penyeimbang sementara dari jarak sekitar 16 meter.

Beberapa menit sebelumnya, Harry Kane sudah menyia-nyiakan peluang besar untuk membuat penentuan lebih awal. Striker Bayern Munchen itu gagal dari titik penalti setelah Rodri dari Spanyol menjatuhkan Jude Bellingham di dalam kotak penalti. Inggris sempat membalikkan keadaan atas gol pembuka Yamal sebelum jeda lewat gol Kane (40) dan Anthony Gordon (36), sebelum Baena (60) dan Mikel Oyarzabal (74) menghantam Furia Roja.

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Lawan siapa lagi yang akan dihadapi Thomas Tuchel dan Inggris?

Daily Mail menulis tentang "penampilan bertahan yang katastrofal". "Thomas Tuchel pasti merasakan tekanan. Ia mengembangkan kebiasaan yang tidak menguntungkan - padahal hal itu seharusnya menjadi ciri khasnya untuk membawa Inggris melewati garis finis, tetapi sekali lagi ia tidak berdaya ketika Spanyol memperlihatkan perbedaan kelas dengan jelas."

Pada Piala Dunia sebelumnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Three Lions asuhan Tuchel juga menyia-nyiakan keunggulan di semifinal melawan Argentina. Saat itu, kritik tajam terutama diarahkan pada pergantian pemain bertahan yang dilakukan pelatih asal Jerman tersebut.

"Inggris menemukan DNA-nya: Defensively Not Able (bhs. Jerman: tidak mampu bertahan)," nilai Telegraph, sementara BBC mengingatkan: "Inggris menyerahkan diri pada kekacauan - tetapi tim ini membutuhkan kontrol untuk memenangkan hadiah-hadiah besar." Menurut Sun, "blunder Guehi dan kegagalan penalti Kane" menjadi penyebab utama kekalahan itu.

Akibat kekalahan pada laga pembuka itu, Tuchel dan Inggris untuk sementara berada di posisi ketiga klasemen Grup 3. Lawan berikutnya adalah Ceko (29 September) dan Kroasia (3 Oktober), sebelum mereka kembali menghadapi Ceko pada 6 Oktober.