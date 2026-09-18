Florentino Perez, presiden klub Real Madrid, mengunjungi Ceuta pada Jumat pagi ini, dalam kunjungan resmi bersifat simbolis yang bertujuan meredakan ketegangan dan berupaya menenangkan krisis politik serta imigrasi yang melanda kota tersebut sejak akhir Juli.

Menurut surat kabar Prancis "L'Equipe", langkah Perez ini datang setelah muncul kontroversi sejak Selasa malam, menyusul kemenangan Real Madrid atas Elche dengan skor 3-2, ketika Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Ibrahima Konate tampil mengenakan kaus yang membawa pesan solidaritas kepada warga Ceuta, sehingga menjadikan klub tersebut pusat perdebatan sengit di Spanyol.

Perez pertama-tama tiba dengan pesawat di Gibraltar, sebelum berpindah menggunakan helikopter menuju Ceuta, dan disambut di depan gedung balai kota oleh sekitar 100 orang, di samping sejumlah pendukung Real Madrid, termasuk pendukung yang dikenal dengan julukan "Dudu".

Presiden klub itu didampingi dua legenda Real Madrid, yaitu Jose Martinez Sanchez, yang dikenal dengan nama "Pirri", dan Emilio Butragueno.

Juan Jesus Vivas, wali kota Ceuta, menyambut Perez di kantor balai kota, dengan kehadiran presiden klub Ceuta yang berlaga di Divisi Dua Liga Spanyol.

Saat meninggalkan acara penyambutan menjelang pukul satu siang, Perez berkata dalam bahasa Prancis: "Saya datang ke sini atas dorongan persahabatan demi Pirri".

Pirri lahir di Ceuta pada tahun 1945, yang menjelaskan sifat personal dan simbolis dari kunjungan ini.

Kunjungan ini membawa sifat simbolis, di tengah upaya pihak-pihak terkait untuk meredakan suasana yang memanas selama beberapa hari terakhir akibat kontroversi yang berkaitan dengan kota tersebut.