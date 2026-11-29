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Kenneth Perez sangat terkejut dengan penampilan Nacho Ferri dalam De Klassieker pada Minggu sore. Penyerang asal Spanyol milik Feyenoord itu menyia-nyiakan sejumlah peluang saat menghadapi Ajax (1-1) dan juga gagal mengeksekusi penalti. Dalam acara Dit was het Weekend di ESPN, Perez melontarkan kritik keras terhadap ujung tombak klub Rotterdam tersebut.

Feyenoord tertinggal di De Kuip setelah baru empat menit bermain akibat gol indah Julian Brandt. Namun, empat menit kemudian Luciano Valente memanfaatkan kesalahan pemain Jerman yang sama, lalu Feyenoord semakin menguasai pertandingan.

Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst mendapat cukup banyak peluang pada babak kedua untuk memenangkan pertandingan. Ferri melepaskan tembakan yang melenceng tanpa arah dari posisi menjanjikan pada menit ke-52. Seperempat jam kemudian, ia kembali mendapat peluang emas untuk membawa Feyenoord unggul, kali ini dari titik penalti.

Pemain asal Spanyol itu mengambil penalti setelah Charles Vanhoutte terkena kontak ringan dari Lucas Rosa di kotak penalti. Namun, tendangan Ferri begitu buruk sehingga Maarten Paes mampu menggagalkannya. Sang penyerang juga gagal mencetak gol dari bola muntah.

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Dalam diskusi di ESPN, mereka membahas terbatasnya pilihan Van Bronckhorst untuk memberi dorongan baru kepada timnya melalui pergantian pemain. Namun, Perez menilai penyerang mana pun setidaknya akan tampil sama baiknya dengan Ferri pada Minggu. “Siapa pun yang dimasukkan sebagai penyerang, level permainannya mungkin kurang lebih akan sama dengan Ferri. Astaga....!”

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Pembawa acara Wouter Bouwman kemudian bertanya apakah Perez merujuk pada kualitas permainan penyerang Feyenoord itu secara keseluruhan. “Penampilan Ferri secara keseluruhan hari ini benar-benar buruk,” tegas analis asal Denmark tersebut. “Anda bisa saja gagal mencetak gol dari penalti, tetapi tidak perlu menendangnya dengan pul sepatu seperti pemain amatir. Namun, yang terutama, dia benar-benar tidak terlihat dalam pertandingan.”

Di saat yang sama, Perez sama sekali tidak setuju dengan pendapat bahwa seorang rekan setim Ferri seharusnya mengambil alih tanggung jawab mengeksekusi penalti. “Lalu saya mendengar omong kosong bahwa jika ada sosok-sosok berkepribadian kuat dalam tim, mereka harus mengambil alih penalti itu darinya. Omong kosong!”

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Mantan pesepakbola itu kemudian menggambarkan situasi hipotetis yang melibatkan rekannya dalam diskusi, Kees Kwakman. “Bayangkan: Kees berada di urutan pertama dalam daftar dan dia sedang tidak bermain begitu bagus. Masa saya akan mendatanginya dan bertanya: Kees, kamu yakin?”

Menurut Perez, paling jauh Ferri bisa memutuskan sendiri untuk menyerahkan penalti itu kepada rekan setimnya. Saat melihat kembali rekaman kejadian tersebut, sang analis kemudian membuat perbandingan dengan golf. “Ini shank,” kata Perez, merujuk pada bola yang terkena pukulan dengan cara yang sepenuhnya keliru. “Ini benar-benar terlihat sangat amatiran, bukan?”

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Terlepas dari penampilan Ferri, Perez menilai Feyenoord meraih hasil yang jauh di bawah semestinya dalam De Klassieker, mengingat buruknya permainan Ajax setelah fase awal pertandingan. “Pada titik tertentu, Anda merasa: tunggu sebentar, Ajax ini begitu lemah. Kita benar-benar harus memanfaatkannya. Mereka terlalu sedikit memanfaatkan situasi itu.”