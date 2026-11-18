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Di saat semua jalan seolah mengarah ke Madrid, presiden Bayern Munich angkat bicara dan menutup pintu rapat-rapat. Tidak ada negosiasi, tidak ada kontak rahasia, dan tidak ada kekhawatiran di Allianz Arena. Michael Olise bertahan, dan pesan itu datang langsung dari pucuk pimpinan klub Jerman tersebut.

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Herbert Hainer, presiden Bayern Munich, mengungkap isi pembicaraannya dengan Florentino Perez, presiden Real Madrid, terkait masa depan bintang asal Prancis Michael Olise. Ia menegaskan bahwa situasinya benar-benar tenang dan sang pemain tidak masuk dalam daftar yang akan dilepas.

Olise menjadi salah satu nama yang paling ramai dibicarakan selama bursa transfer musim panas lalu, setelah dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Real Madrid untuk memperkuat lini serang. Namun, Los Blancos di bawah kepemimpinan Perez akhirnya memutuskan merekrut pemain asal Pantai Gading Yan Diomande, yang sejauh ini sukses melampaui semua ekspektasi dan memikat pelatih Jose Mourinho serta para pendukung di Santiago Bernabeu.

Meski begitu, spekulasi seputar Olise tak kunjung reda, terlebih kontraknya bersama Bayern Munich berlaku hingga 2029, dan ia sempat sangat dekat mengenakan seragam putih pada musim panas lalu. Harian Prancis "L'Équipe" pada Juli lalu melaporkan bahwa sang pemain telah memberi tahu rekan-rekannya di timnas Prancis bahwa ia akan bermain di bawah asuhan Mourinho, kabar yang makin memanaskan rumor seputar potensi transfer tersebut.

Namun, Hainer mengakhiri perdebatan itu dalam wawancara dengan situs t-online asal Jerman. Ia berbicara terus terang soal posisi sang pemain di klub Bavaria tersebut: "Kami harus mempertimbangkan apakah seorang pemain cocok bagi kami dari segi gaya bermain, kepribadian, dan karakter, dan di atas segalanya sebagai manusia. Michael merasa seperti di rumah sendiri di sini, dan ia tahu betul apa yang ia miliki di Bayern Munich."

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Hainer menjalin hubungan yang erat dan bersahabat dengan Perez selama lebih dari 25 tahun. Ia menjelaskan: "Saya mengenalnya sejak lebih dari 25 tahun lalu, dan kami memiliki hubungan yang bersahabat. Karena itulah saya dengan senang hati menerima undangannya ke Madrid dan menyampaikan pidato ucapan selamat kepada para lulusan akademi Real Madrid."

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Khusus mengenai Olise, Hainer menegaskan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Perez tentang pemain asal Prancis itu, dan jawabannya jelas serta tegas. Presiden Real Madrid tersebut mengatakan kepadanya bahwa Los Blancos tidak berbicara dengan Olise maupun agennya, bahkan tidak berniat melakukannya untuk saat ini.

Presiden Bayern itu menambahkan bahwa klubnya sepenuhnya tenang dan sama sekali tidak khawatir soal kemungkinan kepergian sang bintang. Ia menekankan bahwa targetnya adalah mempertahankan Olise dalam jangka panjang, seraya menegaskan: kontraknya masih berlaku hingga 2029, target kami adalah ia bertahan di Bayern Munich dalam waktu lama, dan kami bahkan tidak memikirkan kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid.

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Lewat pernyataan ini, Bayern Munich tampaknya ingin mengirimkan pesan ganda: pertama kepada para pendukungnya bahwa bintang tim akan bertahan, dan kedua kepada semua klub peminat bahwa pintu negosiasi telah tertutup. Sementara itu, Real Madrid tampaknya telah menemukan sosok yang dicari dalam diri Diomande, sedangkan Olise terus menulis babak kisahnya sendiri di Munich.