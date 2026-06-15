Perez menyampaikan pendapatnya dengan sangat jelas mengenai transfer Saibari ke Bayern München

Kenneth Perez merasa senang karena Ismael Saibari tampaknya akan resmi bergabung dengan Bayern München. Menurut mantan gelandang PSV tersebut, klub itu adalah pilihan ideal bagi pemain timnas Maroko tersebut—dengan Vincent Kompany sebagai pelatih—untuk terus melangkah menuju puncak kariernya.

''Hebat! Bayern München, bro. Itu tepatnya klub di mana dia benar-benar bisa menjadi lebih baik lagi,'' kata Perez kepada NOS, menyambut baik kepindahan pemain PSV tersebut ke juara Bundesliga.

''Dan jika Bayern membeli seorang pemain, itu bukan sekadar tambahan,'' tegas analis asal Denmark itu langsung. ''Seperti yang sering kamu lihat di Liga Premier. Tapi untuk benar-benar membuatnya berkembang. Kemarin (melawan Brasil, red.) dia bermain sebagai penyerang. Tapi saya mengerti bahwa Bayern memboyongnya untuk posisi sayap kiri. Padahal di sini, di PSV, dia bermain di lini tengah."

Saibari sering bermain di belakang barisan penyerang di PSV. Karena cedera yang dialami Ricardo Pepi, ia sering muncul di kotak penalti musim lalu, bergantian dengan penyerang dadakan Guus Til.

Transfer Saibari ke Bayern sedang memasuki tahap akhir, demikian dilaporkan Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad pada Senin. PSV akan menerima dana yang bisa mencapai hingga 55 juta euro.

Menurut Elfrink, telah tercapai kesepakatan prinsip antara semua pihak yang terlibat. Saibari akan menjadi pemain yang menghasilkan dana terbesar sepanjang sejarah PSV. Rekor tersebut saat ini masih dipegang oleh Hirving Lozano, yang dijual ke Napoli seharga 50 juta euro.

Namun, Saibari masih harus menjalani pemeriksaan medis, sementara Bayern dan PSV menyelesaikan detail-detail terakhir. Pemain asal Maroko berusia 25 tahun ini saat ini sedang berpartisipasi di Piala Dunia dan tampil gemilang pada Sabtu malam melawan Brasil (1-1).