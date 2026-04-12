Pérez menjelang fase penentuan: Tak ada yang menyerah di Real Madrid

Florentino Pérez, Presiden Real Madrid, menyampaikan pidato pada Minggu pagi ini dalam acara penyerahan lencana emas, yang diselenggarakan secara berkala oleh klub tersebut untuk menghormati para anggotanya yang paling setia dan paling lama bergabung.

Dalam pidatonya yang sarat dengan pesan-pesan kuat, Pérez menegaskan: "Tidak ada seorang pun di sini yang menyerah," sambil menekankan kelanjutan ambisi dengan mengatakan: "Kami akan terus berjuang untuk segalanya, tahun demi tahun."

Presiden klub Kerajaan itu menambahkan: "Kita harus bangga pada Real Madrid.. klub yang terus memimpin semua peringkat utama dalam penilaian internasional yang penting, dan yang memiliki reputasi terbaik."

Perez melanjutkan: "Kami telah membentuk keluarga yang hebat, persatuan Real Madrid adalah kekuatan terbesar kami," sambil merujuk pada jumlah gelar yang luar biasa dengan mengatakan: "Kami telah memenangkan 58 gelar dalam 15 musim terakhir."

Ia juga menyinggung pengembangan fasilitas, dengan mengatakan: "Kami sedang menyelesaikan transformasi terbesar di Bernabéu... yang kini lebih nyaman, lebih aman, dan dilengkapi sedemikian rupa sehingga tidak ada pertandingan atau acara yang terganggu akibat kondisi cuaca apa pun."

Pernyataan Pérez ini muncul saat Real Madrid berjuang untuk tetap bersaing memperebutkan gelar La Liga, di mana mereka kini tertinggal 9 poin dari rivalnya Barcelona yang memimpin klasemen, sementara mereka bersiap menghadapi pertandingan krusial di kandang Bayern Munich, Rabu mendatang, pada leg kedua perempat final Liga Champions, setelah kalah 2-1 pada leg pertama.