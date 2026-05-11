Perez mengajukan pertanyaan yang mendesak, seiring kembalinya Advocaat sebagai pelatih tim nasional Curaçao

Fred Rutten telah mengundurkan diri secara langsung dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional Curaçao karena tidak ada lagi ‘iklim kerja yang kondusif’. Segala indikasi menunjukkan bahwa Dick Advocaat akan kembali menjabat menjelang Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Situasi yang kacau di sekitar tim nasional Curaçao akan dibahas pada hari Senin di Voetbalpraat. ''Sebenarnya masuk akal jika mereka ingin Advocaat kembali, karena dia yang membawa mereka ke Piala Dunia. Dan dia populer berkat hasil-hasilnya,'' demikian Kenneth Perez menggambarkan situasi tersebut.

“Tapi apakah ini sangat profesional dari Advocaat?” tanya analis asal Denmark itu langsung. “Saya mengerti, Piala Dunia adalah pengalaman luar biasa. Dan Anda hanya melakukannya sekali dalam beberapa tahun. Tapi apakah yang terjadi sekarang, dari pihak Advocaat, sangat profesional?”

Perez kemudian menyoroti bahwa 'teman-teman di media dan pers' juga turut berkontribusi sehingga Advocaat kembali mengambil alih tongkat estafet dari Rutten. ''Ada beberapa program TV yang menyerukan agar Advocaat kembali,'' tambah presenter Wouter Bouwman. ''Hari ini Inside, program-program semacam itu.''

“Tapi Advocaat tidak pernah bilang: ‘Ini tidak bisa saya lakukan terhadap Fred Rutten. Biarkan dia yang melakukannya.’ Tentu saja dia bilang: ‘Jika dibutuhkan pelatih timnas…’ Itu alasan yang bagus,” kata Perez, yang tertawa mendengar komentarnya sendiri.

Advocaat mundur beberapa waktu lalu karena masalah pribadi, Perez juga tahu itu. “Saya juga mengerti kalau kamu panik kalau menyangkut anak-anakmu. Seiring waktu, untungnya keadaan membaik. Dan ada ruang untuk melakukan hal lain.”

Pada hari Jumat, kembalinya Advocaat tampaknya masih tertutup, setelah asosiasi sepak bola Curaçao tetap mempertahankan Rutten sebagai pelatih nasional. Namun, setelah pembicaraan intensif pada akhir pekan, asosiasi akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Advocaat ke tim. Hal ini memenuhi keinginan tegas baik dari para pemain maupun beberapa sponsor utama, termasuk sponsor utama Corendon.