Absennya Anis Hadj Moussa dalam laga NEC vs Feyenoord memicu perbincangan. Winger Aljazair itu ingin pindah ke Ittihad Club yang benar-benar berminat merekrutnya dan pada Sabtu datang terlambat untuk keberangkatan bus pemain Feyenoord. Menurut Instagram Story miliknya, saat ini ia menginap di Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent. Analis ESPN Kenneth Perez nyaris tidak mengecam tindakan tersebut dan justru mengaku memahami Hadj Moussa, meski ia menilai seluruh kejadian ini tidak patut dicontoh.

"Saya sangat memahami sang pemain," kata Perez. "Mungkin itu terdengar aneh, karena kalau ini terbukti sebagai penolakan untuk bekerja tentu itu tidak pernah bagus. Anda menandatangani kontrak dengan kesadaran penuh, semua hal itu."

"Hanya saja, jumlah uang yang bisa Anda dapatkan di tempat lain jauh lebih besar, jadi saya paham jika seorang pemain memaksa klub tempat dia terikat kontrak untuk menerima sesuatu. Itu tidak rapi, sama sekali tidak," ujar Perez. Di Arab Saudi sudah tersedia kontrak lima tahun untuk Hadj Moussa, yang dalam periode itu bisa mengantongi lebih dari 50 juta euro.

"Saya juga rasa ini sulit untuk dihadapi seorang direktur teknik." Direktur teknik Dévy Rigaux baru-baru ini menolak tawaran 37,5 juta euro dari Ittihad Club, tetapi menurut De Telegraaf klub Arab Saudi itu kembali datang dengan tambahan 'beberapa juta' euro.

Feyenoord kini berada dalam posisi serba sulit. Mewujudkan transfer rekor, atau melepas pemain kunci tanpa kemungkinan mendatangkan pengganti. "Itulah juga sisi menyebalkan dari pasar yang berbeda dan tutup pada hari yang berbeda," lanjut Perez.

"Saya tidak tahu apakah ini benar-benar baru mulai dimainkan sejak lusa kemarin, karena kalau ini sudah dimulai dua pekan lalu, sebagai Feyenoord Anda bisa mengantisipasinya. Lalu Anda memang berisiko dia bertahan, tetapi menurut saya ini selalu menjadi dilema bagi seorang direktur teknik."

"Saya melihat uang yang ditawarkan untuk seorang Hadj Moussa... Ketika dia datang dari Vitesse, kami bertanya-tanya: apakah dia lebih dari sekadar penggiring bola? Ternyata memang begitu, Arne Slot melihat itu dengan tepat," kata Perez, yang tidak tahu pada nominal berapa ia akan setuju. "Tetapi ini adalah jumlah yang sangat besar."







