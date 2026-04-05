Pérez meledak setelah kekalahan dari Mallorca.. Pesan pedas yang mengguncang ruang ganti Real Madrid

Suasana di Real Madrid saat ini sangat tegang setelah kekalahan mengejutkan dari Real Mallorca di La Liga. Hasil ini menghapus perbaikan performa yang ditunjukkan tim sebelum jeda internasional, dan menempatkan pelatih Álvaro Arbeloa di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menjelang laga melawan Bayern München di Liga Champions.

Sebelum jeda, Arbeloa tampak berada di jalur yang benar, karena berhasil meraih kemenangan penting atas Manchester City dan Atlético Madrid meski tanpa duet Jude Bellingham dan Kylian Mbappé, dengan mengandalkan permainan tim dan disiplin taktis.

Namun, penampilan melawan Mallorca kembali menimbulkan keraguan, setelah tim tampil tanpa semangat dan melakukan kesalahan pertahanan fatal yang dimanfaatkan dengan cerdas oleh lawan.

Menurut laporan media Spanyol, Florentino Pérez, presiden klub, sangat marah setelah pertandingan.

Meskipun ia tidak hadir di stadion, teleponnya terus menerima pesan dari orang-orang terdekatnya, dan ia kemudian mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap penampilan tim.

Beberapa sumber mengutip pernyataan Pérez: "Kita tidak boleh mengulangi penampilan memalukan ini di sisa musim ini; pada hari Selasa, kita harus membuktikan diri dengan kuat."

Pesan presiden langsung sampai ke ruang ganti, menegaskan bahwa pertandingan melawan Bayern Munich akan menjadi ujian hidup atau mati bagi tim dan pelatihnya.

Arbeloa menyadari bahwa yang dibutuhkan bukan hanya kemenangan, tetapi penampilan yang mencerminkan karakter asli Real Madrid.

Di dalam klub, ada keyakinan yang semakin kuat bahwa kelanjutan Arbeloa di jabatannya terkait dengan hasil tim di akhir musim.

Kegagalan memenangkan liga atau Liga Champions berarti, menurut sumber yang dekat dengan manajemen, akhir dari pengalamannya bersama tim utama dan dimulainya proyek baru di bawah kepemimpinan pelatih lain, dengan perubahan yang diantisipasi dalam susunan pemain.

Meskipun ada tekanan, Arbeloa tampak tenang dan percaya diri. Ia memiliki hubungan yang baik dengan para pemainnya, dan percaya pada prinsip meritokrasi dalam pemilihan susunan pemain, berusaha mempertahankan kesatuan tim meskipun dalam fase yang sulit.

Namun, ia sangat menyadari bahwa masa depannya sedang dipertaruhkan, dan satu kegagalan lagi saja mungkin sudah cukup untuk mengakhiri masa jabatannya pada musim panas nanti.

