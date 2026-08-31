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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Perez dibuat 'naik pitam' oleh hype seputar penyerang yang dikaitkan dengan tim nasional Belanda

AZ Alkmaar
Netherlands

Kenneth Perez meredam euforia seputar Ro-Zangelo Daal. Penyerang AZ itu mencetak dua gol ke gawang Go Ahead Eagles pada Minggu (5-2) dan menjadi salah satu pemain terbaik, tetapi bagi sang analis itu bukan alasan untuk melontarkan superlatif.

"Perkembangannya sangat pesat," simpul presenter Wouter Bouwman dari Dit was het Weekend di ESPN setelah melihat cuplikan Daal. Namun, komentar itu sama sekali tidak diterima Perez.

"Tenang dulu, man. Saya benar-benar muak dengan semua omong kosong tentang multitalenta, talenta hebat. Dia pemain muda dan bagus. Mari kita tunggu dulu akan jadi seperti apa nanti," ujar Perez, menolak untuk sudah sekarang menggambarkan Daal sebagai talenta top. "Semua superlatif itu untuk pemain biasa... Tenang dulu, tolong."

Bouwman lalu menimpali bahwa Daal masuk radar tim nasional Curaçao. "Dia juga masih bisa menunggu timnas Belanda." Jawaban Perez sangat berarti: "Nah..."

Arie Haan, sebagai raportir De Telegraaf, justru sangat terpukau dengan penampilan Daal. Mantan pemain Ajax dan timnas Belanda itu pun memasukkan penyerang AZ tersebut ke dalam Tim Pekan Ini versinya. 

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"Mereka terus mencoba menutup sisi luar. Lalu dia tinggal masuk dari dalam. Dia bermain luar biasa. Bagi Xavi, ini bagus karena ada lagi pemain sayap yang berkembang begitu spektakuler," demikian Haan memberikan saran cuma-cuma kepada pelatih timnas Belanda itu.

Menurut Algemeen Dagblad, Daal berada dalam apa yang disebut sebagai 'daftar pantauan' milik Xavi. Sesama penyerang Lucas Vennegoor of Hesselink dan Shaqueel van Persie kabarnya juga ada dalam daftar pelatih asal Spanyol tersebut.

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