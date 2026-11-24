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Perseteruan soal kasus "Negreira" kini bukan lagi sekadar polemik media di acara-acara olahraga atau saling balas pernyataan resmi. Kini, kasus paling serius dalam sejarah sepak bola Spanyol itu berpindah ke tempat yang sama sekali berbeda: ruang sidang.

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Rabu (besok) pagi, Barcelona dan presiden Real Madrid, Florentino Perez, akan saling berhadapan di pengadilan dalam sidang konsiliasi yang bisa menjadi awal dari pertarungan hukum yang panjang, atau justru mengakhirinya dengan permintaan maaf dan pencabutan pernyataan.

Sidang konsiliasi tersebut dijadwalkan berlangsung tepat pukul 09.40 pagi di ruang sidang nomor 1 dan 2 di Madrid, sebagai langkah awal sebelum gugatan atas tuduhan pencemaran nama baik diajukan terhadap presiden Real Madrid berdasarkan Pasal 205 KUHP Spanyol, setelah Barcelona mengajukan permohonan pendahuluan untuk mengajukan gugatan tersebut.

Sumber-sumber pengadilan menegaskan kepada kantor berita Spanyol "EFE", sebagaimana dikutip harian "Marca", bahwa sidang ini digelar menyusul permohonan yang diajukan klub Catalan itu pada pertengahan Juni lalu, terkait ucapan Perez dalam dua pernyataan publik terpisah pada 12 Mei. Dalam pernyataan tersebut, ia menuduh Barcelona melakukan "korupsi", "memperkaya wasit", dan "terus-menerus diuntungkan" oleh keputusan para wasit, sebagai rujukan langsung pada kasus Negreira.

Proses konsiliasi merupakan langkah awal yang wajib ditempuh sebelum gugatan pencemaran nama baik diajukan, berdasarkan pernyataan presiden Real Madrid dalam konferensi pers pada 12 Mei serta dalam sebuah wawancara media keesokan harinya.

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Selain itu, Barcelona kala itu menyatakan bahwa jika permohonan ini tidak "ditanggapi" secara layak, klub akan mengajukan "gugatan pidana yang sesuai" terhadap presiden Real Madrid.

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Dalam gugatannya, Barcelona menuntut Florentino Perez mengakui ketidakakuratan pernyataannya ketika menyebut sejumlah wasit sebagai penerima pembayaran dari klub Catalan tersebut dengan tujuan memanipulasi kompetisi, atau sebagai alternatif, mengungkap identitas para wasit yang menerima pembayaran itu, yang dijuluki presiden Real Madrid sebagai "anak-anak Negreira".

Barcelona juga menuntut presiden Real Madrid, apabila ia mengungkap nama-nama wasit yang dimaksud, untuk menyebutkan secara spesifik pertandingan dan momen permainan saat dugaan korupsi itu, menurutnya, terjadi. Ini merupakan tantangan hukum yang jelas, yang menempatkan Perez di hadapan dua pilihan saja: mencabut pernyataannya atau membuktikannya.

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Barcelona berupaya mendapatkan pencabutan pernyataan dari Florentino Perez, yang dinilai klub telah melontarkan pernyataan palsu yang sangat merusak citra dan reputasi klub, terlebih karena pernyataan itu datang dari presiden klub rival terbesar di Spanyol, bukan dari insan media atau suporter biasa.

Jika Perez tidak memberikan pencabutan pernyataan yang memuaskan, klub akan mengajukan gugatan pidana terhadapnya. Perlu dicatat, presiden Real Madrid tidak wajib menghadiri sidang konsiliasi pada hari Rabu dan berhak diwakili oleh kuasa hukumnya.

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Kasus "Negreira" menyelidiki pembayaran yang dilakukan Barcelona selama bertahun-tahun kepada Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit, melalui perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya.

Kantor kejaksaan menduga pembayaran tersebut, yang melampaui tujuh juta euro antara tahun 2001 dan 2018, kemungkinan bertujuan memengaruhi korps wasit, sementara klub Catalan itu menegaskan bahwa pembayaran tersebut merupakan imbalan atas laporan dan saran teknis mengenai wasit, bukan untuk membeli keputusan apa pun.

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Kini, bola ada di tangan pengadilan. Akankah Perez mencabut pernyataannya? Atau ia akan tetap pada tuduhannya dan menghadapi gugatan pidana? Akankah sidang hari Rabu menjadi awal dari akhir kasus Negreira? Atau justru babak baru dalam perang El Clasico yang kini tak lagi hanya dimainkan di lapangan, tetapi juga di pengadilan?