Bagikan Ikuti GOAL di Google

Presiden Real Madrid, Florentino Perez, mengancam Barcelona dengan menegaskan bahwa ia tidak akan berhenti bekerja hingga semua fakta dalam kasus Negreira terungkap, sekaligus menyerang Presiden LaLiga, Javier Tebas.

Iklan

Menurut harian Spanyol AS, Perez berbicara di hadapan para anggota klub dari tempat yang sama saat ia terpilih kembali sebagai presiden lebih dari enam bulan lalu. Ia membahas isu-isu utama klub saat ini serta proyek-proyek masa depan, seperti proyek "Bernabéu Infinito" dan kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA).

Kasus Negreira

"Kasus Negreira bukanlah masalah Real Madrid. Kami mungkin menjadi korban utamanya, tetapi ini adalah penipuan menyeluruh yang memengaruhi semua kompetisi domestik dan internasional yang saling berkaitan," kata Perez.

"Ini adalah masalah semua pihak yang berpartisipasi dalam kompetisi dan lembaga-lembaga yang mengawasinya. Saya tidak akan berhenti sampai semua pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban," tambahnya, yang kemudian disambut tepuk tangan yang menggema di ruangan.

"Sulit dipahami bahwa Real Madrid menjadi satu-satunya pihak yang berkepentingan untuk menuntaskan kasus ini, padahal ini masalah semua orang. Hal ini mempertanyakan pihak-pihak terkait lainnya, terutama LaLiga dan Federasi Sepak Bola Spanyol, karena tanggung jawab utama mereka adalah menjaga integritas kompetisi," lanjutnya.

Iklan Iklan

"Mereka tidak melakukan apa pun di hadapan UEFA, dan Real Madrid terpaksa mengumpulkan informasi serta mengajukan pengaduan sendiri," ujarnya, seraya menyebut bahwa UEFA telah merujuk kasus tersebut ke Komite Etik dan Disiplin pada Oktober lalu.

Topik Terkait

"Federasi Sepak Bola Spanyol berada di jantung kasus ini, sementara LaLiga sepenuhnya bungkam dan bahkan tidak mengajukan satu pertanyaan pun selama penyelidikan. Entah mereka ingin menyembunyikan informasi yang mereka miliki, atau mereka memang tidak mau menjalankan tanggung jawabnya," imbuhnya.

"Real Madrid telah menanggung akibatnya sejak saya menjadi presiden, dan statistik dari tahun-tahun itu hingga 2018 sangat jelas. Menurut Stats Perform, Barcelona memainkan 862 pertandingan dengan keunggulan jumlah pemain, sementara Real Madrid memainkan 80 pertandingan dengan kekurangan pemain," sambung Perez.

Getty Images

Iklan

"Sejak penerapan teknologi VAR, Real Madrid telah dianulir 42 golnya, hampir dua kali lipat dari tim peringkat kedua di liga, dan lebih dari dua kali lipat gol Barcelona yang dianulir, yakni 19 gol," lanjutnya.

"Di kasta tertinggi masih ada 21 wasit yang dipromosikan oleh Negreira, termasuk wasit VAR. Mereka menuduh kami, lalu memimpin pertandingan-pertandingan yang kami mainkan," jelasnya.

Iklan

"Tampaknya seluruh ekosistem sepak bola Spanyol ingin kami melupakan apa yang terjadi. Ini tidak boleh lolos dari hukuman, karena diam terhadap fakta-fakta ini bisa menjadi bentuk lain dari tanggung jawab," tuturnya.

Perez juga menyerang Presiden LaLiga dengan mengatakan: "Tebas, alih-alih membantu mengungkap kebenaran, memilih jalan menyerang Real Madrid di media sosial. Pada Oktober, ia melewati semua batas ketika membandingkan kanal Real Madrid dengan Nazisme, dan alih-alih menarik ucapannya, ia justru bersikukuh dengan pendiriannya."

Iklan

"Apa yang dilakukan Tebas adalah penghinaan terhadap para korban Nazisme dan suporter Real Madrid. Itu menjijikkan dan tidak pantas. Yang lebih parah, Tuan Tebas hingga kini belum mengundurkan diri, dan Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol tidak memintanya meninggalkan jabatan wakil presiden di federasi," lanjutnya.

"Perselisihan diselesaikan dengan argumen, bukan dengan penghinaan. Karena itu, kami mengajukan pengaduan terhadap Tebas ke Dewan Tinggi Olahraga, yang kemudian meminta pengadilan administratif untuk mengkajinya," imbuhnya.

Iklan

Ia menutup pembahasan soal ini dengan berkata: "Saya tidak akan beristirahat. Integritas kompetisi adalah nilai terpenting dalam olahraga, karena tanpa integritas tidak ada kredibilitas, dan tanpa kredibilitas tidak ada masa depan bagi sepak bola."

Getty Images

Kesepakatan dengan UEFA

Perez menyinggung buah dari kesepakatan yang dijalinnya pada Februari lalu dengan UEFA dan Asosiasi Klub Eropa, yang memulihkan hubungan dengan sepak bola Eropa setelah putusan-putusan pengadilan yang berpihak pada Liga Super.

Iklan

Ia mengungkapkan bahwa salah satu inisiatif pertama yang akan diluncurkan adalah penyiaran gratis pertandingan-pertandingan terbaik kompetisi Eropa di India mulai musim depan, sebagai uji coba perintis yang membuka jalan untuk perluasan ke wilayah lain di masa mendatang.

Pemilu yang dipercepat

Perez mengingat kembali alasan ia memajukan jadwal pemilu yang membuatnya memperpanjang masa jabatan pada Juni lalu: "Selama berbulan-bulan, beredar berita yang sepenuhnya bohong dan narasi yang mengklaim bahwa suporter Real Madrid terpecah belah."

Iklan

"Meski hal ini selalu terjadi, beberapa media sudah melewati batas dalam beberapa bulan terakhir. Itu adalah kampanye terencana untuk menguasai klub, dan hanya ada satu jawaban: mengembalikan suara kepada pemilik sejati klub, yaitu para anggota," tambahnya.

"Selama saya masih menjadi presiden, saya tidak akan membiarkan siapa pun mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan para anggota. Nasib klub akan selalu ditentukan oleh para anggota, bukan oleh siapa pun selain mereka," pungkasnya.