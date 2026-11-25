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Sidang mediasi antara Florentino Perez, presiden Real Madrid, dan Barcelona gagal mencapai kesepakatan apa pun setelah berlangsung tidak lebih dari sepuluh menit. Kini, krisis kedua pihak mengarah pada eskalasi hukum baru terkait pernyataan seputar kasus Negreira.

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Menurut harian "Mundo Deportivo", perwakilan kedua pihak dipanggil ke pengadilan Madrid pada Rabu pagi ini. Namun, sidang berakhir tanpa penyelesaian karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, sehingga membuka jalan bagi Barcelona untuk mengambil langkah hukum terhadap presiden klub berjuluk Los Blancos tersebut.

Ketidakhadiran yang paling mencolok dalam sidang itu adalah Florentino Perez, yang tidak datang meski telah dipanggil. Ia sebelumnya berada di tribun kehormatan Stadion Santiago Bernabeu untuk merayakan kemenangan besar Real Madrid atas Eindhoven dengan skor 5-1 pada Selasa kemarin di Liga Champions.

Para pengacara Real Madrid dan Barcelona hadir di pengadilan, tetapi tidak satu pun pihak memberikan pernyataan seusai sidang. Sidang tersebut tidak memberi peluang untuk meredakan krisis, justru membiarkan pintu terbuka bagi konfrontasi hukum yang lebih sengit.

Hampir pada waktu yang sama, Joan Laporta, presiden Barcelona, berbicara dari Baku, ibu kota Azerbaijan. Ia memperingatkan bahwa kegagalan mediasi akan membuat klub Catalan tersebut mengajukan gugatan pidana terhadap Perez atas tuduhan pencemaran nama baik Barcelona terkait kasus Negreira.

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Laporta mengatakan bahwa klub bergerak untuk membela kepentingannya . Menurutnya, pernyataan presiden Real Madrid telah melampaui batas perselisihan olahraga karena, dalam penilaiannya, berisi pemutarbalikan kebenaran dan upaya menulis ulang sejarah.

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Presiden Barcelona itu menambahkan: "Apa yang kami lakukan adalah membela kepentingan klub. Ketika kebenaran diputarbalikkan atau sejarah ditulis ulang, terlebih oleh pejabat tertinggi klub rival kami, wajar jika kami menempuh jalur hukum untuk menuntut agar hal itu ditarik kembali."

Laporta tidak berhenti pada ancaman langkah hukum. Ia juga menuduh Real Madrid memanfaatkan kasus Negreira untuk menutupi periode ketika mereka jauh dari gelar juara, merujuk pada dua tahun saat Los Blancos tidak meraih trofi, sesuai pernyataannya.

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Akar konfrontasi saat ini bermula dari pernyataan Florentino Perez dalam rapat umum anggota Real Madrid pekan lalu. Saat itu, ia meningkatkan serangannya terhadap Barcelona terkait kasus Negreira dan menuntut agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa yang tengah diselidiki dimintai pertanggungjawaban.

Perez menyebut Real Madrid sebagai "korban pertama" dalam kasus tersebut. Ia juga berbicara tentang adanya korupsi serta keuntungan yang diperoleh Barcelona dari keputusan wasit. Klub Catalan itu menilai pernyataan tersebut merusak reputasinya dan memerlukan campur tangan pengadilan.

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Setelah gagalnya sidang mediasi, konfrontasi antara Perez dan Barcelona berpotensi berpindah ke ruang pengadilan. Ketegangan antara kedua rival pun terus meningkat, karena perselisihan telah melampaui batas persaingan di lapangan hingga berujung pada saling tuduh dan ancaman tindakan hukum.