Perez '1000 persen' yakin klub mana yang akan tersingkir di semifinal Liga Champions

Kenneth Perez sangat terkesan dengan penampilan Bayern München, yang berhasil mengalahkan Real Madrid (4-3) dalam laga yang menegangkan dan lolos ke semifinal Liga Champions. Di sisi lain, analis Voetbalpraat itu merasa kecewa dengan penampilan Arsenal saat melawan Sporting Portugal.

''Mereka tampil saat dibutuhkan,'' kata rekan analis Bram van Polen yang juga terkesan dengan permainan Bayern di panggung Eropa. ''Saya pikir itu fantastis, benar-benar menikmati.''

Perez menimpali: ''Seberapa cepat Anda harus bertindak dalam segala hal, jika ingin bersaing di level ini. Dalam hitungan detik, Anda harus mengambil keputusan. Itulah mengapa saya menganggapnya sebagai prestasi yang luar biasa, dari semua pemain itu,'' kata analis asal Denmark tersebut, yang tidak punya kata-kata baik untuk Arsenal, yang juga lolos ke semifinal.

“Arsenal akan hancur lebur melawan Atlético Madrid. Mereka akan menghancurkan Arsenal sepenuhnya,” prediksi Perez bahwa laga semifinal Liga Champions akan menjadi akhir perjalanan tim asuhan Mikel Arteta.

“Kamu menonton sepak bola untuk para pemain istimewa. Sekarang aku harus melewatkan Yamal dan menonton Llorente dengan kuncir kuda pirangnya. Siapa yang mau melihat itu? Itu kan mengerikan?”, demikian kesimpulan mantan gelandang yang sangat kecewa itu.

Paris Saint-Germain terlalu kuat bagi Liverpool asuhan Arne Slot di perempat final turnamen bernilai miliaran euro ini. Di semifinal, pemenang musim lalu akan menghadapi dua leg melawan Bayern.