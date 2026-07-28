Dengan demikian, klub kasta tertinggi Italia itu akan menuntaskan transfer winger kelahiran 2007 tersebut pada Selasa. Diallo tidak meninggalkan Dortmund dengan status pinjaman, melainkan pindah secara permanen ke Italia utara. Baru-baru ini, ia menjadi juara Euro U-19 bersama Spanyol.

Dengan begitu, departemen akademi Westfalen kehilangan salah satu talenta paling menonjol mereka ke Serie A, sebelum sang youngster mampu menembus skuad utama Dortmund secara penuh. Diallo bergabung ke akademi Dortmund pada musim panas 2023 dari tim muda Deportivo Alaves.





Pada saat itu, perekrutan pemain tim nasional junior Spanyol tersebut dianggap sebagai sebuah kudeta transfer bagi Dortmund, yang mampu mengungguli persaingan dari sejumlah nama besar Primera Division. Di Dortmund, Diallo bermain untuk tim U-17 (tujuh gol dan tiga assist dalam 14 laga kompetitif) dan U-19 (13 gol dan tujuh assist dalam 52 laga kompetitif), sebelum mendapat pengalaman pertamanya di level senior bersama Dortmund II di divisi 3 dan 4, di mana sejauh ini ia telah tampil 37 kali (dua gol, tiga assist).