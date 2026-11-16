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Bintang Real Madrid terdahulu asal Wales, Gareth Bale, masuk ke dalam daftar pihak yang berminat mengambil alih klub Spanyol, Sevilla, setelah namanya dikaitkan dengan sebuah proyek investasi yang berupaya membeli klub asal Andalusia tersebut. Ini menjadi perkembangan baru dalam berkas kepemilikan yang telah menyaksikan sejumlah pergerakan selama periode terakhir.

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Surat kabar "El Confidencial" menyebutkan bahwa Bale memberikan nasihat kepada salah satu dana investasi yang tertarik membeli Sevilla, sehingga menjadikannya nama terbaru yang dikaitkan dengan upaya mengakuisisi klub tersebut, setelah gagalnya langkah-langkah yang dipimpin Sergio Ramos, mantan bek Real Madrid.

Bale tidak tampil sebagai investor langsung dalam kesepakatan tersebut, melainkan terhubung dengan proyek ini melalui pemberian nasihat kepada dana investasi yang sedang mengkaji kemungkinan masuk ke dalam kepemilikan klub asal Andalusia itu.

3 pihak bersaing untuk membeli Sevilla

Ketertarikan untuk mengakuisisi Sevilla tidak terbatas pada kelompok yang terhubung dengan Gareth Bale, karena daftar pihak yang berminat mencakup perusahaan "HD Ventures", yang dimiliki oleh dua bersaudara asal Arab Saudi, Mansour Sayed dan Haidar Sayed, yang sebelumnya telah melakukan kontak dengan para pejabat klub mengenai kemungkinan akuisisi.

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Muncul pula apa yang dikenal dengan nama "Jalur Ketiga", sebuah proyek yang dipimpin oleh dua pengusaha lokal, Federico Quintero dan Antonio Labi, dan hingga kini belum ada pengajuan penawaran resmi kecuali dari aliansi ini.

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Langkah-langkah ini muncul pada saat Sevilla berupaya menarik investor baru, setelah krisis finansialnya memburuk dalam beberapa tahun terakhir, dengan menumpuknya utang yang diperkirakan mencapai sekitar 250 juta euro selama enam tahun.

Kerugian finansial yang tercatat pada musim 2025-2026, yang mencapai 27,4 juta euro, semakin menambah tekanan terhadap manajemen klub, sehingga proses pencarian investor baru menjadi salah satu agenda penting pada fase mendatang.