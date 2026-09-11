Menurut informasi dari surat kabar Austria Kurier dan Krone, dalam rapat badan pengawas yang akan digelar pada Jumat, perpisahan final dengan Peter Schöttel mulai mengarah menjadi kenyataan.

Alasan di balik ancaman berakhirnya masa kerja selama sembilan tahun itu disebut-sebut adalah perbedaan yang tak bisa didamaikan dengan pelatih tim Ralf Rangnick. Direktur olahraga tersebut kini disebut telah tersisih di federasi, karena hubungan antara dua figur penentu dalam kepemimpinan olahraga itu dianggap telah rusak secara permanen.

Bahwa chemistry di kubu ÖFB memang sudah tidak lagi baik juga dikonfirmasi Marc Janko. Mantan pemain tim nasional yang kini menjadi analis Sky itu mengatakan terkait perkembangan tersebut: "Kalau Anda mendengar apa yang dibicarakan di balik layar, ini tidak terlalu mengejutkan."

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Hubungan antara Ralf Rangnick dan Peter Schöttel tampaknya sudah retak

Hubungan antara direktur olahraga dan pelatih asal Jerman itu tampaknya sudah retak sejak cukup lama. Dengan Schöttel "dan Ralf Rangnick memang tidak benar-benar berjalan baik", ujar mantan striker itu. "Memang benar bahwa sejak beberapa waktu terakhir, Rangnick dalam semua hal yang penting baginya tidak melalui Peter, melainkan lewat orang lain."

Dengan demikian, sebuah era yang sangat sukses di federasi sepak bola Austria akan segera berakhir. Schöttel yang kini berusia 59 tahun mulai menjalankan perannya di federasi pada 2017. Awalnya ia ditunjuk sebagai pelatih U19, lalu hanya dua bulan kemudian naik menjadi penanggung jawab keseluruhan bidang olahraga. Di bawah arahannya, tim nasional mengalami fase yang sukses secara olahraga.

Dua kali secara beruntun Austria berhasil lolos ke Kejuaraan Eropa: baik pada 2021 maupun 2024, tim ÖFB sama-sama mencapai babak 16 besar.

Siapa yang bisa menjadi penerus Peter Schüttel di Austria?

Tonggak terbesar dalam masa jabatannya kemudian dirayakan federasi pada musim panas tahun lalu dengan keberhasilan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun. Dalam turnamen tersebut, tim itu tersingkir di babak 32 besar oleh Spanyol yang kemudian menjadi juara dunia.

Penerus untuk posisi yang lowong itu secara resmi memang belum ditetapkan, tetapi menurut Krone, seorang favorit internal sudah mulai terlihat: Sebastian Prödl disebut-sebut masuk dalam pertimbangan.

Mantan pemain Bundesliga yang selama bertahun-tahun membela Werder Bremen itu memimpin departemen pembinaan usia muda ÖFB sejak 2024. Pekerjaannya di federasi mendapat pengakuan tinggi secara internal. Namun, keunggulan yang menentukan dibanding Schöttel kemungkinan besar adalah hubungannya yang sangat baik dengan Ralf Rangnick.