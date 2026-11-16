Perebutan Kekuasaan di FIFA Makin Sengit! Sosok Tak Terduga Jadi Favorit Penantang Infantino

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Dalam perebutan kekuasaan di FIFA, pencarian UEFA akan sosok "anti-Infantino" makin intensif.

Setelah Arsène Wenger menolak pada Senin, surat kabar Inggris Guardian menyebut ketua federasi Prancis Philippe Diallo (63) sebagai favorit. Hal ini sejalan dengan informasi SID. Sandor Csanyi (73) asal Hungaria juga disebut-sebut dalam pencarian kandidat penantang presiden federasi sepak bola dunia Gianni Infantino.

Para petinggi UEFA menggelar pembicaraan lanjutan pada Senin. Menurut kabar yang beredar, rapat daring para pemimpin seluruh federasi Eropa dijadwalkan berlangsung pada Selasa. UEFA masih yakin bisa menghadirkan alternatif bagi Infantino sebelum batas akhir pencalonan pada Rabu. Direktur FIFA Wenger, yang didesak UEFA untuk mencalonkan diri, tidak akan ikut dalam persaingan melawan Infantino.

Dalam pertemuan puncak di Berlin pada Oktober, para pemimpin federasi Eropa telah memaparkan visi mereka tentang kepemimpinan baru FIFA beserta reformasinya. Namun, "keputusan mengenai alternatif bagi Infantino belum dibahas secara final," kata wakil presiden UEFA Hans-Joachim Watzke kepada RTL pada Jumat. Ia berharap ada "kandidat yang benar-benar layak": "Sebab situasi seperti ini tidak bisa terus berlanjut."

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Diallo, yang menjabat presiden federasi Prancis FFF sejak 2023, adalah anggota Komite Eksekutif UEFA. Sikapnya terhadap Infantino berubah sepanjang tahun ini. Pada musim panas, pria Prancis itu menandatangani surat dukungan bagi pencalonan kembali presiden FIFA tersebut. Pada September, FFF menarik dukungannya bagi pemilihan kembali Infantino menyusul gagalnya kesepakatan investor Piala Dunia.

Infantino telah memperkuat basis kekuasaannya menjelang pemilihan pada Maret 2027 di Rabat, Maroko, dan mendapat dukungan dari banyak kalangan pengurus sepak bola. Sejauh ini, Kozo Tashima asal Jepang, anggota Dewan FIFA, dan Ramon Vega, mantan pesepakbola profesional asal Swiss, telah menyatakan akan mencalonkan diri. Agar nama mereka masuk dalam surat suara, keduanya membutuhkan dukungan dari sedikitnya lima federasi.