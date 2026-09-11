ÖFB menyebut ada "perbedaan pandangan terkait arah dan pembentukan strategis ke depan" untuk posisi tersebut.

Alasan di balik berakhirnya masa kerja sembilan tahun itu, menurut laporan media, adalah perbedaan yang tak bisa didamaikan dengan pelatih tim Ralf Rangnick. Direktur olahraga itu disebut kini telah tersisih di federasi, karena hubungan antara dua figur penentu dalam kepemimpinan olahraga tersebut dianggap telah rusak secara permanen.

"Saya menerima keputusan yang telah diambil ini. Pada saat yang sama, saya ingin berterima kasih kepada seluruh karyawan, khususnya direktorat olahraga, atas kerja sama yang baik dan kolegial selama sembilan tahun yang sangat sukses", kata Schöttel, seperti dikutip dalam pernyataan ÖFB.

Bahwa suasana di kubu ÖFB sudah tidak lagi harmonis juga dikonfirmasi oleh Marc Janko. Mantan pemain tim nasional yang kini menjadi pakar Sky itu menjelaskan dengan merujuk pada perkembangan ini: "Kalau mendengar kabar di balik layar, ini tidak terlalu mengejutkan."

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Hubungan Ralf Rangnick dan Peter Schöttel tampaknya sudah benar-benar retak

Hubungan antara direktur olahraga dan pelatih asal Jerman itu tampaknya memang sudah retak sejak cukup lama. Menurut mantan penyerang tersebut, dengan Schöttel "dan Ralf Rangnick, semuanya memang tidak benar-benar berjalan baik". "Memang benar bahwa sejak beberapa waktu lalu, untuk semua hal yang penting baginya, Rangnick tidak lagi melakukannya lewat Peter, melainkan lewat orang lain."

Dengan demikian, sebuah era yang sangat sukses di federasi sepak bola Austria pun berakhir. Schöttel yang kini berusia 59 tahun mulai menjalankan tugasnya di federasi pada 2017. Awalnya ia ditunjuk sebagai pelatih U19, sebelum dua bulan kemudian naik menjadi penanggung jawab keseluruhan bidang olahraga. Di bawah arahannya, tim nasional menjalani fase yang sukses secara olahraga.

Dua kali beruntun Austria berhasil lolos ke Piala Eropa: baik pada 2021 maupun 2024, tim ÖFB sama-sama mencapai babak 16 besar.

Siapa yang bisa menjadi penerus Peter Schüttel di Austria?

Milestone terbesar dalam masa jabatannya akhirnya dirayakan federasi pada musim panas tahun lalu dengan keberhasilan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah 28 tahun. Dalam turnamen tersebut, tim itu tersingkir di babak 32 besar oleh Spanyol yang kemudian menjadi juara dunia.

Penerus untuk posisi yang lowong itu secara resmi memang belum dipastikan, tetapi menurut Krone, seorang favorit internal sudah mulai terlihat: Sebastian Prödl disebut-sebut sebagai kandidat.

Mantan pemain Bundesliga yang bertahun-tahun membela Werder Bremen itu telah memimpin departemen pengembangan pemain muda ÖFB sejak 2024. Pekerjaannya di federasi mendapat pengakuan tinggi secara internal. Namun, keunggulan yang menentukan dibanding Schöttel kemungkinan besar terutama adalah hubungannya yang sangat baik dengan Ralf Rangnick.