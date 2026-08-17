Klub Monaco bertekad untuk mendatangkan salah satu bintang Arab pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Menurut jaringan "Football Italia", Monaco telah menaikkan tawarannya untuk mendatangkan pemain Aljazair Fares Ghedjemis, winger Frosinone, di tengah persaingan ketat memperebutkan transfer ini dari Besiktas, Celtic, dan Glasgow Rangers.

Laporan itu menyebutkan bahwa klub Italia tersebut hampir mendapatkan imbalan finansial mencapai 20 juta euro sebagai kompensasi atas kepergian Ghedjemis.

Bursa transfer sepanjang musim panas menyaksikan perebutan sesungguhnya untuk merekrut pemain yang akan menginjak usia ke-24 bulan depan itu, di tengah keteguhan Frosinone untuk memperoleh keuntungan finansial besar dari penjualannya.

Frosinone bahkan sudah menolak tawaran senilai 8 juta euro pada Januari, sebelum nilai sang pemain berlipat lebih dari dua kali, berkat penampilan yang turut berperan dalam promosi tim ke Serie A Italia.

Ghedjemis mencetak 15 gol dan membuat 3 assist dalam 37 penampilan di Serie B Italia.

Frosinone menolak beberapa tawaran yang diajukan Celtic dan Rangers, sementara tampaknya persaingan utama saat ini menjadi antara Monaco dan Besiktas yang dipimpin Vincenzo Italiano.

Menurut pakar bursa transfer asal Belgia "Santi Aouna", Besiktas menawarkan syarat pribadi yang lebih baik bagi sang pemain, tetapi Ghedjemis lebih memilih pindah ke Monaco.

Frosinone lebih memilih menunggu dan membiarkan klub-klub bersaing satu sama lain di bursa transfer, seiring terus meningkatnya harga yang diminta untuk menjual sang pemain, yang kini mendekati 20 juta euro.