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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Perebutan Ballon d'Or kini menyisakan 10 kandidat! Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland jadi sorotan utama dalam daftar pendek bertabur bintang

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Dunia sepakbola kini mengalihkan perhatian ke London Palladium setelah sepuluh kandidat terakhir peraih Ballon d'Or 2026 resmi dikonfirmasi. Daftar kandidat ini memadukan para legenda veteran dan bintang-bintang muda paling bersinar, menjanjikan salah satu seremoni yang paling sulit diprediksi dalam beberapa tahun terakhir.

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Messi dan Mbappe memimpin persaingan menuju penentuan akhir

Perebutan penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola mencapai puncaknya setelah sepuluh finalis teratas diumumkan. Lionel Messi, yang selalu menjadi kandidat kuat, kembali masuk dalam persaingan akhir bersama pencetak gol produktif Erling Haaland dan kapten Prancis Kylian Mbappe. Daftar finalis ini berisi pemain-pemain terbaik dalam sepakbola modern. Harry Kane dari Bayern Munich dan gelandang andalan Manchester City, Rodri, juga mengamankan tempat di antara sepuluh nama terakhir.

Sepuluh finalis resmi Ballon d’Or 2026 juga mencakup dua pemain Spanyol, Fabian Ruiz dan Lamine Yamal, yang menyoroti tahun gemilang bagi para juara kejuaraan Eropa.

Sementara sepuluh besar menantikan pengumuman hasil akhir, peringkat pemain lainnya dalam daftar 30 besar telah memicu banyak perbincangan di kalangan penggemar di seluruh dunia. Bintang Real Madrid Jude Bellingham nyaris masuk sepuluh besar setelah finis di posisi ke-11, sementara rekan setimnya, Vinicius Jr, berada di peringkat ke-17. Nama penting lainnya dalam daftar ini adalah Declan Rice dari Arsenal di posisi ke-15 dan striker Inter Milan Lautaro Martinez di posisi ke-22.

Generasi baru mulai unjuk gigi

Salah satu hal paling mencolok dari daftar finalis tahun ini adalah masuknya sejumlah pemain muda yang dengan cepat mencapai jajaran teratas sepakbola. Lamine Yamal dari Barcelona dan Michael Olise dari Bayern Munich sama-sama menembus sepuluh besar kategori putra, menandakan dimulainya pergantian generasi dalam sepakbola internasional.

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Kehadiran mereka bersama sosok-sosok mapan seperti Messi dan Kane menunjukkan bahwa penghargaan ini tengah memasuki masa transisi yang menarik. Masuknya Khvicha Kvaratskhelia dari Napoli semakin menegaskan bahwa penghargaan ini terus mengapresiasi kehebatan individu tanpa memandang lokasi klub atau hierarki tradisional.

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Acara penganugerahan ini berpotensi menjadi malam bersejarah saat kesepuluh pemain menantikan keputusan akhir dari panel pemilih. Selain penghargaan utama, malam itu juga akan merayakan Trofi Kopa dan penghargaan lainnya yang mengakui banyaknya talenta di level profesional putra maupun putri saat ini.

Dominasi Barcelona dalam daftar finalis kategori putri

Daftar finalis Ballon d'Or Feminin juga dipenuhi bintang, dengan banyak pemain dari raksasa Liga F, Barcelona. Setelah kembali meraih kesuksesan di kompetisi domestik dan Eropa, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina, dan Alexia Putellas sama-sama mengamankan tempat di sepuluh besar.

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Mereka bergabung dengan Khadija Shaw dari Manchester City dan striker Arsenal Alessia Russo, memastikan kuatnya keterwakilan Women's Super League. Daftar ini dilengkapi Melchie Dumornay dari Lyon dan Temwa Chawinga dari Kansas City, yang menunjukkan perkembangan sepakbola putri di seluruh dunia selama 12 bulan terakhir.

Di peringkat lebih bawah kategori putri, Yui Hasegawa dari Manchester City menempati posisi ke-11, tepat di luar sepuluh besar, sementara pemain timnas Inggris Alex Greenwood berada di posisi ke-26.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”