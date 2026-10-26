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Dunia sepakbola kini mengalihkan perhatian ke London Palladium setelah sepuluh kandidat terakhir peraih Ballon d'Or 2026 resmi dikonfirmasi. Daftar kandidat ini memadukan para legenda veteran dan bintang-bintang muda paling bersinar, menjanjikan salah satu seremoni yang paling sulit diprediksi dalam beberapa tahun terakhir.

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Messi dan Mbappe memimpin persaingan menuju penentuan akhir

Perebutan penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola mencapai puncaknya setelah sepuluh finalis teratas diumumkan. Lionel Messi, yang selalu menjadi kandidat kuat, kembali masuk dalam persaingan akhir bersama pencetak gol produktif Erling Haaland dan kapten Prancis Kylian Mbappe. Daftar finalis ini berisi pemain-pemain terbaik dalam sepakbola modern. Harry Kane dari Bayern Munich dan gelandang andalan Manchester City, Rodri, juga mengamankan tempat di antara sepuluh nama terakhir.

Sepuluh finalis resmi Ballon d’Or 2026 juga mencakup dua pemain Spanyol, Fabian Ruiz dan Lamine Yamal, yang menyoroti tahun gemilang bagi para juara kejuaraan Eropa.

Sementara sepuluh besar menantikan pengumuman hasil akhir, peringkat pemain lainnya dalam daftar 30 besar telah memicu banyak perbincangan di kalangan penggemar di seluruh dunia. Bintang Real Madrid Jude Bellingham nyaris masuk sepuluh besar setelah finis di posisi ke-11, sementara rekan setimnya, Vinicius Jr, berada di peringkat ke-17. Nama penting lainnya dalam daftar ini adalah Declan Rice dari Arsenal di posisi ke-15 dan striker Inter Milan Lautaro Martinez di posisi ke-22.

Generasi baru mulai unjuk gigi

Salah satu hal paling mencolok dari daftar finalis tahun ini adalah masuknya sejumlah pemain muda yang dengan cepat mencapai jajaran teratas sepakbola. Lamine Yamal dari Barcelona dan Michael Olise dari Bayern Munich sama-sama menembus sepuluh besar kategori putra, menandakan dimulainya pergantian generasi dalam sepakbola internasional.

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Kehadiran mereka bersama sosok-sosok mapan seperti Messi dan Kane menunjukkan bahwa penghargaan ini tengah memasuki masa transisi yang menarik. Masuknya Khvicha Kvaratskhelia dari Napoli semakin menegaskan bahwa penghargaan ini terus mengapresiasi kehebatan individu tanpa memandang lokasi klub atau hierarki tradisional.

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Acara penganugerahan ini berpotensi menjadi malam bersejarah saat kesepuluh pemain menantikan keputusan akhir dari panel pemilih. Selain penghargaan utama, malam itu juga akan merayakan Trofi Kopa dan penghargaan lainnya yang mengakui banyaknya talenta di level profesional putra maupun putri saat ini.

Dominasi Barcelona dalam daftar finalis kategori putri

Daftar finalis Ballon d'Or Feminin juga dipenuhi bintang, dengan banyak pemain dari raksasa Liga F, Barcelona. Setelah kembali meraih kesuksesan di kompetisi domestik dan Eropa, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina, dan Alexia Putellas sama-sama mengamankan tempat di sepuluh besar.

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Mereka bergabung dengan Khadija Shaw dari Manchester City dan striker Arsenal Alessia Russo, memastikan kuatnya keterwakilan Women's Super League. Daftar ini dilengkapi Melchie Dumornay dari Lyon dan Temwa Chawinga dari Kansas City, yang menunjukkan perkembangan sepakbola putri di seluruh dunia selama 12 bulan terakhir.

Di peringkat lebih bawah kategori putri, Yui Hasegawa dari Manchester City menempati posisi ke-11, tepat di luar sepuluh besar, sementara pemain timnas Inggris Alex Greenwood berada di posisi ke-26.