Perdebatan kembali memanas... Senegal bersiap mengambil langkah hukum yang mungkin mengubah nasib gelar juara Afrika

Lebih dari dua bulan setelah berakhirnya final paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Afrika, krisis Piala Afrika 2025 kembali menjadi sorotan, kali ini melalui Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS); di mana Senegal secara resmi bersiap untuk mengajukan banding terhadap keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) yang memberikan kemenangan kepada Maroko dengan skor 3-0.

Final yang tak tuntas

Kisah ini bermula pada malam yang penuh ketegangan di Kota Casablanca, saat timnas Maroko dan Senegal bertemu di final turnamen kontinental tersebut.

Pertandingan yang seharusnya menjadi perayaan sepak bola berubah menjadi kekacauan penonton, setelah bentrokan di tribun dan ketegangan di lapangan, yang berakhir dengan penarikan diri tim Senegal sebelum peluit akhir dibunyikan.

Setelah itu, Komite Disiplin Konfederasi Afrika memutuskan untuk menyatakan Maroko sebagai pemenang dengan skor (3-0), dengan alasan bahwa penarikan diri tersebut dilakukan tanpa alasan olahraga yang cukup, sebuah keputusan yang memicu kemarahan Federasi Sepak Bola Senegal dan membuka pintu bagi krisis hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Baca juga: Video: "Kartu yang Menulis Sejarah".. Donnarumma Kehilangan Rencananya dan Bocah Bosnia Memberikan Tiket Piala Dunia untuk Negaranya



Banding Pertama

Senegal mengajukan banding awal ke Komite Banding CAF, menuntut pembatalan hasil pertandingan dan peninjauan kembali keadaan penarikan diri, dengan alasan bahwa kondisi keamanan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan.

Namun, komite tersebut, setelah berminggu-minggu melakukan pembahasan, mempertahankan keputusan kemenangan Maroko, menegaskan bahwa penarikan diri dilakukan atas keputusan tim Senegal sendiri, tanpa memberikan arahan apa pun mengenai trofi, medali, atau hadiah finansial, dengan alasan bahwa aspek-aspek tersebut tidak termasuk dalam kewenangannya.

Meskipun keputusan telah dikeluarkan, Uni Afrika hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi yang mengumumkan Maroko sebagai juara turnamen tersebut, sehingga masih ada ketidakpastian mengenai siapa pemenang sebenarnya dari gelar tersebut.

Senegal Memulai Perjuangannya

Setelah tiga minggu menunggu, Federasi Sepak Bola Senegal menerima keputusan dari Komite Banding, yang secara hukum memungkinkan mereka untuk memulai proses banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga di Lausanne.

Menurut laporan jaringan "RMC" Prancis, Senegal bersiap untuk mengajukan berkas lengkapnya dalam beberapa hari ke depan, dalam upaya untuk membatalkan keputusan CAF atau setidaknya meninjau kembali hasil pertandingan final.

Baca juga: "Menambah minyak ke api"... Serangan tak terduga dari Jerman terhadap Real Madrid



Pengadilan Arbitrase Olahraga (TAS) menghadapi ujian baru

Hingga saat ini, TAS belum mengumumkan jadwal pasti untuk mengadili kasus ini, namun sumber hukum menegaskan bahwa keputusan yang dinantikan akan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.

Direktur Jenderal pengadilan, Matteo Rip, mengatakan dalam pernyataan resmi: "Kami menyadari bahwa tim dan para penggemar ingin mengetahui keputusan akhir secepat mungkin, dan kami akan memastikan bahwa proses arbitrase dilakukan dalam waktu yang tepat, dengan menghormati hak semua pihak untuk mendapatkan persidangan yang adil."

Akhir yang dinantikan untuk final paling kontroversial

Dengan perkembangan ini, krisis final Piala Afrika 2025 memasuki tahap penentu.

Sementara Maroko berpegang teguh pada keputusan Uni Afrika yang memberinya kemenangan, Senegal bertaruh untuk meyakinkan Pengadilan Arbitrase Olahraga bahwa penarikan diri mereka adalah akibat dari "keadaan force majeure" yang tidak dapat diabaikan.

Baca juga: Sudah diputuskan: Madrid melepas 3 pemain... dan "syarat ketat" bagi 4 pemain lainnya untuk tetap bertahan

