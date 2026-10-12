Perdana Menteri Inggris untuk pertama kalinya mengungkap detail pertemuan-pertemuan rahasianya dengan para pemilik Manchester City

Dalam perkembangan menarik yang mengaitkan sepak bola dengan lorong-lorong politik di Inggris, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mendapati dirinya berada di pusat badai "kontrak fiktif" yang mengguncang Manchester City, setelah klub itu dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran finansial berat yang merupakan yang terbesar dalam sejarah Liga Primer Inggris.

Setelah tekanan kuat dari pihak oposisi di Inggris, Burnham mengumumkan bahwa dirinya akan mengungkap ke publik rincian seluruh urusan dan pertemuannya dengan para pemilik klub asal Uni Emirat Arab.

900 juta pound sterling "fiktif"

Otoritas Liga Primer Inggris sebelumnya melemparkan bom yang menggemparkan dengan mengumumkan bahwa Manchester City menggunakan kontrak komersial "fiktif" dalam sebuah skema terorganisasi untuk menggelembungkan pendapatan dan menekan biaya hingga lebih dari 900 juta pound sterling, atau setara dengan 1,19 miliar dolar Amerika Serikat.

Meski tuduhannya sangat serius, klub berjuluk The Citizens itu membantah melakukan pelanggaran apa pun sepanjang perkara ini berjalan, dan menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa pendapat komisi independen memuat "kesalahan mendasar yang nyata". Klub itu juga telah mengajukan banding resmi pada awal bulan ini demi membatalkan putusan tersebut dan menghindari sanksi yang bisa sangat berat, mulai dari pengurangan poin hingga degradasi.

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Tekanan oposisi memaksa Burnham membuka semuanya

Perkara ini keluar dari lapangan dan masuk ke parlemen, di mana para politisi oposisi melancarkan serangan terhadap perdana menteri karena respons awalnya atas putusan bersalah tersebut.

Partai Liberal Demokrat menuntut Burnham segera mengungkap setiap pertemuan yang ia lakukan dengan para pemilik Manchester City, perwakilan Abu Dhabi, atau entitas terkait, sementara pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch mendesak pemerintah untuk mempublikasikan rincian semua pertemuan yang mempertemukan Burnham dengan figur-figur penting di klub tersebut.

Jawaban perdana menteri: Saya akan jelaskan semuanya

Menanggapi tekanan tersebut, Burnham mengumumkan dalam podcast "The Rest Is Politics" yang dijadwalkan disiarkan hari ini, Senin, dan sebagian isinya telah dipublikasikan oleh kantor berita "Reuters", keputusannya untuk mengungkap seluruh kebenaran.

Burnham berkata: "Pemimpin oposisi meminta saya mempublikasikan rincian pertemuan-pertemuan saya, dan saya senang melakukannya dan akan saya lakukan. Saya akan menjelaskan dengan sangat terang segala pekerjaan yang saya lakukan bersama mereka selama masa tugas saya sebelumnya sebagai wali kota Greater Manchester".

Perdana menteri itu menegaskan bahwa kontaknya dengan klub bukanlah hal baru, dengan menjelaskan: "Sejujurnya, tidak satu pun dari kontak-kontak itu yang terjadi baru-baru ini. Terkait pertemuan yang saya lakukan, saya hanya mengadakan satu pertemuan penting, dan itu terjadi pada tahun 2021".

Burnham sendiri menjabat sebagai wali kota Greater Manchester sejak Mei 2017 hingga Juni 2026, periode yang menyaksikan ekspansi besar investasi grup Abu Dhabi di kota tersebut.

Pada September lalu, ia telah menyatakan kekhawatirannya atas kemungkinan para pemilik menjual klub setelah putusan bersalah dikeluarkan, dan menyebut mereka sebagai "mitra besar dalam membangun Manchester modern" serta "dalam mengubah klub menjadi kekuatan global". Pernyataan itu memicu kritik luas dan oleh sebagian pihak dinilai sebagai keberpihakan dalam sebuah perkara finansial yang serius.







