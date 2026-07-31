Perdana Menteri Inggris Menuntut Kepala Infantino: Usulannya Memalukan dan Tidak Dapat Diterima

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham melancarkan serangan tajam terhadap Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino, dengan menyebut rencananya untuk membuka badan internasional tersebut kepada para investor dari sektor swasta sebagai "usulan yang memalukan", seraya menegaskan bahwa sekadar memikirkan proyek ini membuktikan bahwa pria berkebangsaan Swiss itu adalah "orang yang salah" untuk memimpin organisasi global tersebut.

Burnham mengatakan dalam pernyataan kepada para wartawan pada hari Jumat, saat kunjungan ke kota Sheffield di utara Inggris: "Itu adalah usulan yang memalukan, dan sekadar kemungkinan untuk mempertimbangkannya menunjukkan, menurut pendapat saya, bahwa Infantino adalah orang yang salah untuk memimpin organisasi ini," dalam sebuah isyarat yang jelas tentang perlunya meninjau kembali kepemimpinan FIFA.

Pengunduran diri menggemparkan yang mengguncang tiang-tiang FIFA

Pernyataan Perdana Menteri Inggris ini muncul di saat tekanan terhadap Infantino meningkat dari dalam maupun luar FIFA, di mana Carlos Cordeiro, penasihat senior Presiden FIFA, mengumumkan pengunduran dirinya dari badan administratif global tersebut pada hari Jumat sebagai bentuk protes terhadap rencana kontroversial itu.

Cordeiro, mantan bankir, mengatakan dalam pernyataan pengunduran dirinya: "Menjual saham permanen di aset paling berharga sepak bola untuk mengumpulkan 4,2 miliar dolar adalah hal yang tidak masuk akal, ini adalah menggadaikan masa depan sepak bola tanpa alasan yang meyakinkan," dalam kritik pedas terhadap arah kepemimpinan FIFA saat ini.

Ancaman memboikot Piala Dunia

Protes tidak terbatas pada arena Inggris atau di dalam lorong-lorong FIFA, melainkan meluas hingga ke federasi-federasi kontinental besar, di mana Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) mengancam akan memboikot Piala Dunia jika rencana kontroversial itu tetap dilanjutkan.

Federasi Sepak Bola Asia (AFC) juga bergabung dengan barisan penentang, dengan menyatakan pada hari Jumat bahwa "setiap usulan yang mengancam turnamen ini harus ditinjau kembali," dalam isyarat mengenai potensi risiko membuka FIFA kepada modal swasta.

FIFA berupaya meredam krisis

Dalam upaya untuk meredam krisis yang kian memburuk, FIFA mengeluarkan sebuah pernyataan pada Jumat pagi, beberapa jam sebelum pengumuman pengunduran diri Cordeiro, yang di dalamnya berusaha menenangkan kalangan sepak bola dengan mengatakan: "Tidak ada seorang pun yang menjual sepak bola, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dipikirkan FIFA."

Namun pernyataan ini tidak berhasil meredakan kemarahan yang terus meningkat terhadap Infantino, yang menghadapi krisis terbesar dalam masa kepemimpinannya di FIFA sejak menjabat, di tengah tuduhan mengubah sepak bola menjadi proyek komersial semata dengan mengorbankan nilai-nilai olahraga dan warisan sepak bola dunia.

Hari-hari mendatang akan menjadi penentu bagi nasib proyek kontroversial ini, di tengah pertanyaan yang kian meningkat mengenai kemampuan Infantino untuk terus memimpin FIFA di tengah penolakan luas dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan sepak bola dunia.