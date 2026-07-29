Proyek presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino terkait turnamen Piala Dunia masih terus memicu reaksi luas di seluruh dunia, melampaui batas-batas lembaga olahraga.

FIFA mengumumkan dalam pernyataan resmi kemarin, Selasa, bahwa presidennya, Gianni Infantino, berniat menjual sejumlah bagian dari turnamen Piala Dunia dalam bentuk saham kepada investor dari sektor swasta, dan ia akan mengemban peran menyerupai komisioner dalam proyek baru ini.

Setelah kemarahan Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) atas pengumuman pembentukan struktur komersial baru di dalam tubuh FIFA, sejumlah tokoh politik mengambil sikap serupa.

Sebagai contoh, Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, mengecam keras arah kebijakan ini, dengan menegaskan bahwa Piala Dunia tidak dapat berubah menjadi sekadar aset finansial yang tersedia bagi para investor dari sektor swasta.

Dalam pernyataan bernada keras, Andy Burnham menyampaikan pesan yang jelas kepada FIFA dan Gianni Infantino, katanya: "Biarkan saya mengatakannya dengan sangat terus terang. Sepak bola bukan milik para investor, melainkan milik para suporter yang memenuhi tribun dan berdiri di garis pinggir lapangan pekan demi pekan, dalam segala kondisi cuaca."

Ia menambahkan melalui akun resminya di "X": "Piala Dunia bukanlah sebuah komoditas, melainkan kompetisi terbesar di dunia olahraga, dan tidak pernah sekali pun menjadi milik siapa pun untuk diperjualbelikan. Poleslah ia sesuka kalian, tetapi begitu sebagian darinya dijual, kalian telah mengkhianatinya. Sepak bola milik para suporter, selalu demikian, dan akan selamanya begitu."











