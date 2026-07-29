Proyek Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, terkait turnamen Piala Dunia masih terus memicu reaksi luas di seluruh dunia, melampaui batas-batas lembaga olahraga.

Sejumlah laporan media pada Selasa kemarin mengisyaratkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, berniat menjual bagian dari turnamen Piala Dunia dalam bentuk saham kepada para investor sektor swasta, dan ia akan mengemban peran yang mirip komisioner dalam proyek baru ini.

Setelah kemarahan Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) atas pengumuman pembentukan struktur komersial baru di dalam FIFA, sejumlah tokoh politik mengambil sikap serupa.

Sebagai contoh, Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, mengkritik keras arah kebijakan ini, dengan menegaskan bahwa Piala Dunia tidak bisa berubah menjadi sekadar aset finansial yang tersedia bagi para investor sektor swasta.

Dalam sebuah pernyataan bernada keras, Andy Burnham menyampaikan pesan yang jelas kepada FIFA dan Gianni Infantino, dengan mengatakan: "Biarkan saya mengatakannya dengan sangat terus terang. Sepak bola bukan milik para investor, melainkan milik para suporter yang memenuhi tribun dan berdiri di garis pinggir lapangan pekan demi pekan, dalam segala kondisi cuaca."

Ia menambahkan melalui akun resminya di "X": "Piala Dunia bukanlah komoditas, melainkan kompetisi terbesar di dunia olahraga, dan tidak pernah menjadi milik siapa pun untuk dijual. Hiasilah ia sesuka kalian, tetapi begitu kalian menjual sebagiannya, kalian telah mengkhianatinya. Sepak bola adalah milik para suporter, selalu begitu, dan akan selamanya seperti itu."











