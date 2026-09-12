Setelah musim luar biasa dari segi raihan gelar, Fabian Ruiz, bintang Paris Saint-Germain, ingin percaya pada peluangnya bersaing memperebutkan Ballon d'Or.

Fabian Ruiz, satu-satunya pemain yang mampu memenangkan Piala Dunia dan Liga Champions Eropa pada musim lalu, memiliki sederet modal kuat untuk bersaing memperebutkan Ballon d'Or. Setelah menempati peringkat ke-24 pada musim lalu, dalam nominasi pertamanya untuk Ballon d'Or, Fabian Ruiz bisa berharap meraih posisi yang jauh lebih baik tahun ini.

Situs Foot Mercato memuat pernyataan Fabian Ruiz dalam wawancaranya dengan majalah France Football, di mana ia berkata, "Di mana saya melihat diri saya dalam perlombaan Ballon d'Or? Hal itu tergantung pada para pemberi suara. Yang terpenting bagi saya adalah menempatkan diri saya untuk kepentingan tim, sekaligus berupaya untuk menjadi salah satu yang terbaik."

Ia melanjutkan, "Saya beruntung berada dalam daftar 30 kandidat tahun lalu. Berada di antara 30 nama adalah kehormatan besar. Biarkan mereka memilih siapa yang mereka anggap paling layak menerima penghargaan itu. Saya bersyukur dan bangga hanya karena dinominasikan."

Ketika ditanya apakah sebagian pemain telah menampilkan musim yang lebih baik darinya, ia menjawab, "Itu tergantung. Dari segi gelar, tidak. Pada level individu, para pemain besar menampilkan musim yang luar biasa, dan tidak ada keraguan atas level mereka. Ada banyak kandidat. Sekadar berada di antara para pemain yang dinominasikan untuk Ballon d'Or adalah kehormatan besar dan sumber kebahagiaan yang luar biasa."

Menurut pandangannya, ketidakhadirannya selama 3 bulan akibat cedera lutut pada musim lalu tidak menjadi poin negatif dalam berkas nominasinya, dan ia menilai dirinya "penting di momen-momen krusial, baik bersama klub maupun timnas."

Luis Enrique sebelumnya menurunkannya sebagai starter pada leg kedua semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich, dalam pertandingan yang berakhir 1-1, hingga timnya lolos dengan agregat 6-5, kemudian memainkannya sebagai starter pada final melawan Arsenal, yang juga berakhir 1-1 sebelum ditentukan lewat adu penalti 4-3. Adapun Luis de la Fuente, ia menempatkannya dalam susunan pemain intinya mulai dari babak perempat final melawan Belgia, menggeser Pedri.

Meski menyadari betul besarnya perhatian yang didapat nama-nama pemain menyerang dalam perlombaan Ballon d'Or, Fabian Ruiz ingin percaya pada peluangnya, dengan berpijak pada preseden Rodri.

Ia berkata, "Rodri memenangkan Ballon d'Or dua tahun lalu. Meski para pemain bertahan dan penjaga gawang masih kesulitan mendapatkan apresiasi, saya rasa yang penting saat ini adalah peran yang dimainkan seorang pemain lebih daripada posisinya di lapangan. Penting untuk memberikan contoh bagi anak-anak yang mulai bermain sepak bola, agar mereka juga melihat para pemain tengah, pemain bertahan, dan penjaga gawang."

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