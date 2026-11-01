Liverpool gagal menerjemahkan dominasi penguasaan bolanya menjadi peluang berbahaya ke gawang Arsenal, hingga akhirnya kalah di kandangnya sendiri "Anfield", dengan skor (1-0), pada Minggu malam, dalam pekan kesembilan Liga Primer Inggris.

Jaringan "Squawka" menyebutkan bahwa Liverpool gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang Arsenal, persis seperti yang terjadi pada pertandingan sebelumnya, sehingga pasukan Liverpool gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang dalam dua pertandingan terakhir melawan Arsenal.

Ditambahkan pula bahwa tembakan terakhir Liverpool ke gawang Arsenal adalah gol Dominik Szoboszlai dari tendangan bebas pada Agustus 2025.

Arsenal berhasil memecahkan kebuntuan melawan Liverpool di Stadion Anfield, karena kemenangan terakhir Arsenal berasal dari tahun 2012.

Di sisi lain, jaringan "Opta" menunjukkan bahwa Liverpool hanya mencetak 4 gol di Stadion Anfield pada Liga Primer musim ini, dan itu merupakan jumlah gol tersedikit yang dicetak tim tersebut di kandangnya sendiri setelah lima pertandingan dalam satu musim Liga Primer Inggris (sebagaimana mereka mencetak empat gol pada musim 1913-1914 dan 2012-2013).

Meski Liverpool gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang, sentuhan para pemain Liverpool sebanyak 28 kali di dalam kotak penalti Arsenal merupakan yang tertinggi sepanjang masa (sejak musim 2008-2009) untuk tim mana pun pada babak pertama sebuah pertandingan Liga Primer Inggris melawan pasukan Arsenal.

Sementara itu, 24 poin Arsenal merupakan yang tertinggi untuk tim mana pun setelah sembilan pekan musim Liga Primer Inggris sejak diraih oleh Arsenal sendiri pada musim 2022-2023 (juga 24 poin).

Mereka belum pernah meraih poin lebih banyak pada fase musim ini kecuali pada musim 2004-2005 dan 2007-2008 (25 poin pada kedua musim tersebut).