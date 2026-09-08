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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Diterjemahkan oleh

Percakapan pribadi terungkap: rekrutan baru Barca, Rodri, mengejek lawan

LaLiga
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Rodri

Barcelona benar-benar menyapu bersih Valencia akhir pekan lalu, superstar Rodri bahkan mengejek lawan saat pertandingan masih berlangsung.

Barcelona besutan pelatih Hansi Flick saat ini benar-benar menyapu bersih LaLiga Spanyol, pada akhir pekan juga menghajar Valencia 5-0 di stadion mereka sendiri. Rekrutan anyar Rodri, yang datang dari Manchester City sebelum musim dimulai, karena itu bahkan tak bisa menahan sedikit ejekan saat pertandingan masih berlangsung.

Pemain timnas Spanyol itu, seperti rekan setimnya Pau Cubarsi, ditarik keluar saat kedudukan 3-0 untuk tim Katalan pada menit ke-62 dan langsung berbincang dengan sang bek di bangku cadangan. Percakapan pribadi itu tertangkap kamera dan dipublikasikan dalam acara 'El Dia Despues'.

"Mereka benar-benar malas, orang-orang ini, sangat malas. Sangat buruk," ejek Rodri tentang lawan tim Flick itu, dan pada saat yang sama ia tampaknya juga agak heran karena timnya begitu mudah menjalani laga di Mestalla.

Percakapan antara dua bintang Barca itu berlanjut, dengan Rodri meminta penjelasan dari rekan-rekan setimnya tentang bagaimana performa klub itu pada musim lalu, setelah Valencia kini menjadi juru kunci klasemen usai tiga pertandingan.

Rodri soal Valencia: "Mereka mengerikan!"

Tampaknya ia tidak bisa menyelaraskan level klub saat ini dengan reputasinya sebagai klub papan atas Spanyol. "Mereka mengerikan, mereka mengerikan. Valencia finis di posisi berapa tahun lalu?" tanyanya.

Kritik Rodri tidak hanya terbatas pada performa umum tim, ia secara tegas menyoroti kesalahan taktis mereka dan kurangnya ambisi pada babak kedua. "Pada babak kedua mereka bahkan tidak sekali pun melewati garis tengah," katanya.

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