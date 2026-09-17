Tyrell Malacia ingin kembali ke tim nasional Belanda, demikian dilaporkan Voetbal International pada Kamis malam. Bek sayap itu sebelumnya pada hari yang sama menandatangani kontrak dengan FC Cincinnati.

Setelah Malacia sudah terlihat di lapangan latihan di Ohio pada Rabu, kini ia telah mencapai kesepakatan untuk kontrak hingga pertengahan 2027, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi.

Malacia juga disebut memiliki pilihan antara klub-klub dari Spanyol, Brasil, dan Timur Tengah, tetapi ia memilih Major League Soccer. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa bermain dalam beberapa laga secara beruntun, setelah itu kepulangan ke Eropa menjadi hal yang logis.

Selain itu, kembali ke tim nasional Belanda juga menjadi tujuan Malacia. Pemain yang sudah sembilan kali membela Oranje itu telah mengadakan pembicaraan dengan direktur teknik Nigel de Jong, yang ‘telah menyalakan kembali api semangatnya’.

Terakhir kali Malacia bermain untuk tim nasional Belanda adalah pada Juni 2023. Saat itu, Belanda menghadapi Kroasia di semifinal Nations League dan kalah 2-4.

Malacia pindah dari Feyenoord ke Manchester United pada 2022 dengan nilai transfer 15 juta euro. Di sana ia gagal bersinar karena masalah cedera dan kontraknya pun tidak diperpanjang pada musim panas lalu.