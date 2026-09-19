Seperti dilaporkan secara seragam oleh media Inggris dan Spanyol, pemain 15 tahun itu sedang berada di Barcelona bersama keluarganya untuk mendapatkan gambaran tentang kemungkinan rumah barunya.

Sky Sports bahkan melangkah lebih jauh. Disebutkan bahwa pembicaraan dengan Barca sudah berada di tahap lanjut, tetapi hal itu juga berlaku justru untuk rival abadi Real Madrid. FC Bayern Munchen dan PSG juga belakangan disebut sangat berminat kepada Gabriel, meski dua raksasa Spanyol itu diyakini berada di posisi terdepan.

Menurut surat kabar Bild, Bayern sudah menjalin kontak dengan remaja itu dan pihak di sekelilingnya sejak Februari. Peran sentral dalam hal ini disebut dimainkan oleh Bastian Wernscheid, asisten anggota dewan olahraga Max Eberl. Pertemuan pribadi juga disebut sudah berlangsung. Namun, direktur olahraga Christoph Freund memilih berhati-hati saat dimintai tanggapan. "Saya tidak berbicara tentang pemain yang terikat kontrak dengan klub lain. Kami mengenal pemain itu karena dia sangat, sangat berbakat - talenta yang luar biasa. Tetapi saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu," ujarnya pada Jumat dan membantah adanya komunikasi terkini dengan pihak sang pemain.

Selain persaingan besar dalam perburuan Gabriel, aturan transfer internasional juga menjadi hambatan dalam potensi perekrutannya. Sebagai orang Inggris, penyerang bertalenta tinggi itu pada dasarnya baru boleh pindah ke klub Eropa dan bermain di sana sebagai profesional mulai ulang tahunnya yang ke-18, yang juga akan menjadi masalah bagi Real atau Barca. Namun, ada jalan keluarnya. Karena ayahnya berasal dari Irlandia dan ibunya memiliki keturunan Siprus, youngster itu bisa mengamankan paspor Uni Eropa.

Mengapa Manchester United tidak mempertahankan JJ Gabriel?

Namun, Gabriel tampaknya sudah tidak memiliki masa depan di Manchester. Seperti yang baru-baru ini dilaporkan Telegraph , dia disebut sangat ingin meninggalkan The Red Devils dan bahkan telah meminta agar pendaftarannya di klub dibatalkan. Proses itu disebut menimbulkan "kejutan" di United dan dikatakan "hampir belum pernah terjadi sebelumnya".

Sementara itu, Gabriel sudah membangun reputasinya sebagai supertalenta sejak usia muda. Sejak usia 11 tahun, dia bermain untuk Manchester United dan mencetak 23 gol dalam 23 pertandingan U18 pada musim lalu. Karena itu pula, dia terpilih sebagai pemain terbaik U18 Premier League. Pada Agustus, dia juga menjalani debut profesionalnya dan menjadi pemain United termuda dalam sejarah klub di tim utama.

Belakangan, Gabriel kembali menarik perhatian lewat performanya di lapangan: pada debutnya di UEFA Youth League, dia mencetak tiga gol saat kemenangan kandang 5-0 atas Sabah. Setelah itu, menurut Telegraph , dia disebut menghapus seluruh unggahan yang berkaitan dengan Manchester United dari media sosialnya.