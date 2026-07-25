Seperti dilaporkan Sky, Manchester City kini juga bergerak konkret untuk mendekati Diomande. Runner-up Liga Inggris itu memang disebut belum mengajukan tawaran tertulis, tetapi sudah memberi sinyal secara lisan kepada RB bahwa mereka siap meletakkan 100 juta euro untuk Diomande, termasuk pembayaran bonus. Namun, dari sudut pandang tim peringkat ketiga Bundesliga musim lalu itu, angka tersebut masih terlalu kecil.

Menurut laporan The Athletic, Real Madrid juga sudah menjalin kontak dengan Leipzig untuk berbicara dengan para petinggi klub Bundesliga itu mengenai Diomande. Disebutkan bahwa Real sedang aktif mengupayakan agar pemain 19 tahun itu pindah ke Bernabeu.

Skysementara itu bahkan sudah menulis tentang tawaran pertama dari runner-up Spanyol tersebut. Nilainya disebut berupa biaya dasar 90 juta euro plus 10 juta euro dalam bentuk bonus, sehingga totalnya mencapai 100 juta euro. Namun, Leipzig dikabarkan menolaknya dengan halus.

Jika Brahim Diaz meninggalkan Madrid, upaya ini bisa kembali mendapat dinamika baru. Pemain tim nasional Maroko itu dianggap sebagai kandidat untuk dijual, dan Diomande akan menjadi pengganti berkelas tinggi untuk lini serang.

Namun, mendatangkan pemain tim nasional Pantai Gading itu pada musim panas ini merupakan tugas yang sangat berat. Pasalnya, Leipzig tidak ingin begitu saja melepas Diomande lagi setelah baru satu tahun, bahkan tawaran FC Liverpool dengan nilai total sekitar 100 juta euro - jadi mirip seperti yang kini datang dari Real dan City - juga disebut telah ditolak klub Saxony itu. Siapa pun yang ingin merekrut Diomande tampaknya harus bergerak di kisaran 130 juta euro dengan tawarannya.

PSG sempat dianggap sebagai favorit dalam perburuan Yan Diomande

Sejauh ini, bahkan Paris Saint-Germain pun belum siap menggelontorkan uang sebanyak itu. Juara Liga Champions itu memiliki minat besar terhadap Diomande dan belakangan selalu dianggap sebagai favorit terdepan untuk merekrutnya. Jika Real benar-benar serius dan terus meningkatkan tawaran, tarik-ulur perebutan wonderkid jago dribel itu akan kembali memanas.

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Di Leipzig, Diomande masih terikat kontrak hingga 2030. RB kabarnya ingin mengikat pemain Pantai Gading itu dengan kontrak baru disertai peningkatan gaji untuk memperbesar peluang mempertahankannya. Musim panas lalu, Leipzig membayar biaya transfer 20 juta euro kepada CD Leganes, dan Diomande langsung meledak pada musim pertamanya di Bundesliga.

Dalam 46 penampilan di semua kompetisi, ia mencatatkan 15 gol dan 11 assist. Di Piala Dunia, Diomande kemudian menjadi pemain inti Pantai Gading, dengan catatan satu assist dari empat penampilan di turnamen tersebut. Pantai Gading tersingkir di babak 32 besar oleh Norwegia, kalah tipis 1-2 dari Erling Haaland dan kawan-kawan.