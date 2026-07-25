Menurut laporan dari The Athletic, Los Blancos telah menghubungi Leipzig untuk berbicara dengan petinggi klub Bundesliga itu soal Diomande. Disebutkan bahwa Real sedang aktif mengupayakan untuk memboyong pemain 19 tahun tersebut ke Bernabeu.

Skysementara itu bahkan sudah menulis soal tawaran pertama dari runner-up Liga Spanyol tersebut. Nilainya disebut mencapai biaya dasar 90 juta euro plus bonus 10 juta euro, sehingga totalnya menjadi 100 juta euro. Namun, Leipzig dikabarkan menolaknya dengan halus.

Jika Brahim Diaz meninggalkan Madrid, situasinya bisa kembali menghadirkan dinamika baru dalam upaya tersebut. Penyerang timnas Maroko itu dianggap sebagai kandidat untuk dijual, dan Diomande akan menjadi pengganti berkualitas tinggi untuk lini serang.

Namun, merekrut pemain timnas Pantai Gading itu pada musim panas ini merupakan tugas yang sangat berat. Pasalnya, Leipzig tentu tidak ingin begitu saja melepas Diomande setelah baru satu tahun, bahkan tawaran dari Liverpool senilai total sekitar 100 juta euro - mirip seperti yang kini datang dari Real - juga disebut telah ditolak klub Saxony itu. Siapa pun yang ingin merekrut Diomande tampaknya harus datang dengan tawaran di kisaran 130 juta euro.

PSG belakangan dianggap sebagai favorit dalam perburuan Yan Diomande

Sejauh ini, bahkan Paris Saint-Germain belum bersedia menggelontorkan uang sebesar itu. Juara Liga Champions itu memiliki minat besar terhadap Diomande dan belakangan selalu dianggap sebagai favorit utama untuk merekrutnya. Jika Real benar-benar serius dan terus mengajukan tawaran, persaingan untuk mendapatkan wonderkid jago menggiring bola itu akan kembali memanas.

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Di Leipzig, Diomande masih terikat kontrak hingga 2030. RB kabarnya ingin mengikat pemain Pantai Gading itu dengan kontrak baru disertai bayaran yang lebih baik untuk memperbesar peluang mempertahankannya. Musim panas lalu, Leipzig membayar biaya transfer 20 juta euro kepada CD Leganes, dan Diomande langsung melejit pada musim pertamanya di Bundesliga.

Dalam 46 penampilan di semua kompetisi, ia mencetak 15 gol dan 11 assist. Di Piala Dunia, Diomande kemudian menjadi pemain inti Pantai Gading, dengan catatan satu assist dalam empat penampilan di turnamen tersebut. Pantai Gading tersingkir di babak 32 besar oleh Norwegia, kalah tipis 1-2 dari Erling Haaland dan kawan-kawan.