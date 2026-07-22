Noel Aseko telah mengungkap alasan di balik keputusannya untuk pindah dari FC Bayern München ke Eintracht Frankfurt.

"Mengapa memilih Eintracht, mengapa bukan Bayern? Saya juga melakukan diskusi yang sangat intensif dengan pelatih dan jajaran direksi. Dan ya, kami melakukan pembicaraan yang baik dengan Frankfurt, juga dengan Bayern. Kemudian pelatih melakukan pembicaraan yang jujur dengan saya, dan saya pun jujur kepadanya, sehingga akhirnya saya bergabung dengan Eintracht. Jadi, saya memang melakukan pembicaraan yang baik dengan pelatih Bayern," kata Aseko saat perkenalan resminya di Frankfurt.

Setelah satu setengah tahun dipinjamkan ke Hannover 96 dan mencatatkan musim lalu yang gemilang bersama klub divisi dua tersebut, Bayern menggunakan klausul pembelian kembali dan memanggil kembali gelandang berbakat ini. Sehubungan dengan hal itu, muncul spekulasi apakah Aseko dapat mengisi posisi Leon Goretzka yang telah hengkang di skuad FCB. Namun, Bayern justru merencanakan Tom Bischof dan rekrutan baru Nathaniel Brown sebagai alternatif di lini tengah, di belakang duo inti Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic. Seperti yang diketahui, bek kiri ini juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan, jika diperlukan, siap diturunkan di posisi gelandang bertahan, sama seperti pemain serba bisa Konrad Laimer.

Meskipun Vincent Kompany adalah penggemarnya: Noel Aseko meninggalkan FC Bayern

Pelatih Bayern, Kompany, sebenarnya dikenal sebagai penggemar berat Aseko, yang sudah sering diikutsertakan dalam sesi latihan tim utama sebelum dipinjamkan ke Hannover. Namun, mungkin justru karena itulah pelatih asal Belgia itu bersikap jujur kepada pemain berusia 20 tahun tersebut, yang kemungkinan besar tidak akan mendapatkan menit bermain yang dibutuhkan untuk perkembangan kariernya di klub juara Jerman itu.





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Akhirnya, Aseko memutuskan untuk pindah ke Eintracht, yang kabarnya telah membayar biaya transfer sekitar dua belas juta euro. Pemain timnas U-21 Jerman ini telah menandatangani kontrak di Frankfurt hingga tahun 2031, di mana ia diharapkan dapat mengatur lini tengah di masa depan dan memiliki target yang tinggi: “Saya yakin, setiap orang ingin suatu hari nanti bermain untuk timnas senior. Saya pikir, tentu saja itu juga harus menjadi tujuan saya. Mengapa tidak? Saya akan berbohong jika mengatakan ‘tidak’,” kata pemain kelahiran Berlin tersebut.