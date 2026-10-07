Dalam sebuah perbandingan yang menyentuh antara perjalanan dua legenda terbesar dalam sejarah sepak bola, bintang Inggris Gary Lineker mengungkapkan penyesalan mendalamnya terhadap cara penuh ketegangan yang tampaknya mengakhiri karier internasional Cristiano Ronaldo, seraya menegaskan bahwa "Sang Don" layak mendapatkan perpisahan yang sepadan dengan kebesarannya, seperti momen legendaris yang dialami Lionel Messi di Buenos Aires.

Pernyataan Lineker itu disampaikan di sela-sela konferensi "Leaders Week in Sports Business" di Stadion Stamford Bridge, London, hanya 24 jam setelah pernyataan panjang yang dirilis Ronaldo (41 tahun), untuk menjelaskan alasan kepergiannya yang mengejutkan dari pemusatan latihan timnas Portugal pekan lalu, di mana ia menuding pelatihnya Jorge Jesus mengingkari janji-janjinya.

Sebaliknya, pemandangan di benua lain justru sangat berbeda, di mana Lionel Messi berpamitan dengan para suporter Argentina secara sempurna, mencetak satu gol dan menyumbang dua assist dalam kemenangan uji coba 3-0 atas Benin, di tengah tepuk tangan hangat dan sorak-sorai yang tak kunjung berhenti di Stadion Monumental, pada malam yang terasa seperti penghormatan terhadap sebuah karier yang utuh.

Lineker mengatakan kepada para jurnalis dengan nada sedih: "Saya rasa hal ini sedikit menyedihkan karena ia adalah pemain hebat, dan pada akhirnya, setelah lima atau sepuluh tahun, tidak ada yang akan mengingat ketegangan ini, kita hanya akan mengingat betapa hebatnya dia."

Legenda sepak bola Inggris itu menambahkan: "Namun saya rasa perpisahan Messi sangat menyentuh, dan saya rasa Cristiano layak mendapatkan hal yang sama."

Pernyataan ini kembali mengangkat ke permukaan persaingan bersejarah antara kedua bintang yang berbagi takhta sepak bola selama lebih dari satu setengah dekade, di mana Messi memenangi Ballon d'Or delapan kali berbanding lima kali untuk Ronaldo, meskipun saat ini keduanya tidak termasuk kandidat terkuat untuk meraih penghargaan tersebut tahun ini.

Dalam perbincangannya, Lineker tidak melewatkan kesempatan untuk memuji rekan senegaranya Harry Kane, yang menyamai rekor jumlah penampilan internasional bersama Inggris dengan 125 pertandingan, setara dengan kiper legendaris Peter Shilton, setelah tampil melawan Republik Ceko, menambah koleksinya menjadi 91 gol dalam kemenangan 3-0.

Lineker, yang mencetak 48 gol dengan kostum Three Lions, memuji kapten timnas saat ini dengan menyebutnya sebagai salah satu pemain Inggris terhebat sepanjang sejarah, seraya berkata: "Saya rasa ia layak masuk dalam daftar ini, mungkin bersama Bobby Charlton, dan mungkin bahkan Bobby Moore, lihatlah rekornya, luar biasa."

Ia menutup: "Dia bukan sekadar pencetak gol, dan bukan sekadar pemain kotak penalti seperti saya, dia jauh lebih dari itu, dia bisa turun ke belakang, mendistribusikan umpan ke segala arah, dan mencetak segala jenis gol, dengan kedua kakinya, dengan kepalanya, dia memiliki segalanya."



