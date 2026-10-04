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Germany Training SessionGetty Images Sport
Nino Duit
Diterjemahkan oleh

"Perbandingan itu tidak adil": Direktur olahraga DFB Rudi Völler ikut campur dalam perdebatan soal Joshua Kimmich

UEFA Nations League A
Greece vs Germany
Greece
Germany

Direktur olahraga Rudi Völler mengecilkan perdebatan soal peran Joshua Kimmich di tim nasional Jerman.

Seperti sebagian besar pemain dari skuad utama, Kimmich juga harus meninggalkan tim DFB di pertengahan periode laga internasional setelah hasil imbang 1-1 di Belanda dan kekalahan kandang mengecewakan 0-1 melawan Yunani. Kimmich tampil cukup baik melawan Belanda, tetapi menunjukkan performa yang kurang beruntung saat menghadapi Yunani, kerja samanya dengan Felix Nmecha terlihat disfungsional. Permintaan terbukanya agar diizinkan tetap bersama tim diabaikan pelatih tim nasional Jürgen Klopp.

Dalam pertandingan berikutnya melawan Serbia, Tom Bischof, Alexander Pavlovic, dan Florian Wirtz justru bersinar di lini tengah Jerman. Konsekuensi logisnya adalah muncul perdebatan publik di kalangan fan dan pakar tentang apakah tim nasional tidak lebih baik tanpa Kimmich. Klopp menanggapi isu ini dalam konferensi pers dan wawancaranya, meski sesekali dengan cara yang agak kurang beruntung.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

Rudi Völler: "Jo Kimmich adalah kapten yang luar biasa"

Völler melihat hal itu "sepenuhnya tanpa kegaduhan" dan menyampaikan kepercayaan penuhnya kepada pemain FC Bayern München yang berusia 31 tahun itu. "Jo Kimmich adalah kapten yang luar biasa, pemain yang luar biasa, dan akan memberi kami banyak kegembiraan dalam beberapa tahun ke depan," kata Völler menjelang laga internasional keempat dan terakhir pada periode ini pada Minggu malam di Thessaloniki melawan Yunani. Untuk laga itu, Klopp kembali memasukkan Bischof, Pavlovic, dan Wirtz ke susunan pemain inti.

Menurut Völler, tidak boleh dibuat perbandingan langsung antara susunan pemain yang berbeda karena kekuatan lawan juga berbeda. "Dua pertandingan pertama adalah pertandingan yang sulit. Serbia tentu sedikit lebih lemah dan karena itu Anda terlihat sedikit lebih baik," ujar Völler.

Menurutnya, para pemain yang diturunkan dalam dua pertandingan pertama "mungkin juga akan menang melawan Serbia. Saya cukup berani mengatakan itu. Karena itu perbandingan ini agak tidak adil."

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