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EDUARDO PAPE Instagram
Daniel Buse
Diterjemahkan oleh

Perbandingan dengan Sergio Busquets: Bayern Munich dikabarkan memantau pemain remaja bernilai 40 juta euro

Bundesliga
Bayern Munich
E. Pape
Cruzeiro

Bayern Munich dikabarkan sangat tertarik kepada Eduardo Pape, pemain asal Brasil berusia 17 tahun dari Cruzeiro.

Demikian dilaporkan surat kabar harian tz. Menurut laporan itu, Bayern Munich baru-baru ini mengamati langsung gelandang tersebut secara saksama dalam turnamen internasional U18 di Nyon, Swiss. Eduardo Pape berada di sana bersama timnas junior Brasil dari akhir September hingga awal Oktober.

Menurut laporan tersebut, kecerdasan bermain, ketenangan saat menguasai bola, dan kemampuannya mendistribusikan bola dengan akurat kepada rekan-rekan setim menjadi keunggulan gelandang bertahan itu. Karena itulah, ia kabarnya kerap dibandingkan oleh para pakar dengan Sergio Busquets, gelandang bertahan legendaris FC Barcelona pada era Messi.

Namun, kemampuan Eduardo Pape tampaknya tidak hanya menarik perhatian Bayern Munich. Namanya juga sudah dikaitkan dengan banyak klub lain: Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal, Chelsea, Manchester City, Bournemouth, dan Monaco telah disebut-sebut sejak musim semi. "Saya telah berbicara dengan staf klub-klub tersebut. Semuanya menunjukkan minat dan mengatakan akan mengkaji rencana ini," kata Robson Ramos, presiden Azuriz FC, kepada UOL Esporte saat itu. Kini, Bayern Munich tampaknya turut masuk dalam daftar peminat.

Berapa uang yang harus dikeluarkan klub untuk Eduardo Pape?

Klub kecil Azuriz FC memiliki 20 persen hak transfer Eduardo Pape, dan karena itu sang presiden melihat peluang meraup keuntungan besar. Menurut laporan dari Brasil, Cruzeiro mematok biaya transfer yang cukup besar, yakni €40 juta, untuk pemain remaja tersebut. Mengingat banyaknya klub yang berminat, angka itu bahkan tidak tampak terlalu berlebihan.

Bersama timnas U17 Brasil, Eduardo Pape tampil gemilang dengan mencetak enam gol dalam delapan pertandingan. Di Nyon, ia kemudian menjalani debut bersama timnas U18 Selecao.

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