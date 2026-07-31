Seberapa keras pun orang mencari atau siapa pun yang ditanya, sejauh ini tidak ada seorang pun di Belanda yang membandingkan Tim van der Leij dengan Erling Haaland. Padahal sempat disebutkan, saat VfB Stuttgart merekrut penyerang berusia 20 tahun itu dari RKC Waalwijk, di negara tetangga ia sudah dijuluki "Haaland 2.0". Namun, itu hanya muncul di media Jerman.

Baiklah, kemiripan dari segi penampilan memang bukan sesuatu yang dicari-cari. Van der Leij, seperti pemain Norwegia itu, punya rambut panjang yang ia kendalikan dengan ikat kepala saat bermain. Dan ia juga sangat tinggi, dengan postur 1,93 meter, hanya sedikit lebih pendek daripada mantan pemain Dortmund tersebut.

Namun jika melihat cara bermain Van der Leij, ia justru lebih mengingatkan pada mantan pemain Stuttgart. Karena pemain Belanda itu, terlepas dari posturnya yang menjulang, memiliki kemampuan yang sangat baik terutama dari sisi teknik, nama Nick Woltemade pun cepat terlintas.

IMAGO

Berapa sering Tim van der Leij mencetak gol sebelum masanya di VfB Stuttgart?

Die Schwaben mengeluarkan 1,2 juta euro untuk mendatangkan sang penyerang, yang sejauh ini belum pernah tampil di tim nasional kelompok umur mana pun, tetapi tetap mengalami perkembangan yang sangat pesat. Van der Leij sempat ditempa PSV Eindhoven selama tiga tahun, sebelum bermain untuk Vitesse Arnhem antara 2017 dan 2025. Di sana ia mencetak 25 gol dalam 59 pertandingan kompetitif untuk tim U18, U19, dan U21.

Karena Vitesse pada musim panas lalu berada tepat di ambang pencabutan lisensi dan karena itu ia bisa didapatkan secara gratis, Waalwijk yang terdegradasi dari Eredivisie pun bergerak. Kepindahan ke klub yo-yo Belanda itu di divisi dua membawa van der Leij kembali ke provinsi asalnya, Noord-Brabant, dan langsung membuatnya bersinar.

Memang, Waalwijk yang finis di posisi keenam klasemen akhirnya gagal meraih promosi langsung lewat play-off, tetapi fakta bahwa mereka bisa melangkah sejauh itu sangat berkaitan dengan van der Leij. Ia mencetak 13 gol di liga, lalu empat gol dalam tiga pertandingan piala. Rasio itu, ditambah perkembangannya sebagai pemain inti, cukup untuk membawanya ke VfB dan memberinya kontrak hingga 2030.

IMAGO

"Tidak logis": Tim van der Leij terkejut dengan transfer ke VfB Stuttgart

Di sana, untuk saat ini ia memang diproyeksikan terlebih dahulu untuk tim kedua di kasta 3 Liga agar bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Namun, perekrutannya diumumkan lewat kanal tim profesional, dan van der Leij juga difoto saat penandatanganan kontrak bersama direktur olahraga Christian Genter. Sosok panutan van der Leij kini haruslah kompatriotnya, Ramon Hendriks, yang diwakili agen yang sama. Pemain 24 tahun itu juga datang dua tahun lalu dan awalnya bermain di tim kedua, tetapi dengan cepat memantapkan diri sebagai pemain inti di tim profesional.

Bagi van der Leij, lompatan ke Jerman bagaimanapun tetap sangat besar. "Stuttgart II bermain di 3 Liga, yang tentu saja juga merupakan liga yang kuat. Di beberapa klub, saya akan bermain di hadapan 20.000 atau 30.000 penonton. Gila, bukan? Itu jauh lebih banyak daripada pada Jumat malam di Waalwijk," katanya baru-baru ini kepada majalah sepak bola Belanda Voetbal International.

Di sana, penyerang yang bisa menggunakan kedua kaki itu mengaku sangat terkejut bahwa orang-orang di Neckar bisa memperhatikannya. Ia beberapa kali menggunakan kata "aneh" untuk menggambarkan transfernya. "Sejujurnya, saya tentu juga tidak mengira langkah ini akan terjadi," kata van der Leij. "Dari U19 Vitesse ke VfB hanya dalam satu tahun, itu terdengar tidak terlalu logis."

IMAGO

Apa prospek Tim van der Leij di VfB Stuttgart?

Mengingat hal itu, ia bahkan sempat ragu apakah harus menerima tawaran menggiurkan tersebut. "Saya membicarakannya di rumah. Apakah semuanya tidak terlalu cepat? Bukankah lebih baik menunggu sedikit lebih lama? Tetapi ini adalah peluang yang begitu luar biasa sehingga saya sama sekali tidak bisa melewatkannya. Siapa yang bisa menjamin mereka akan datang lagi musim depan? Saya harus mengambil kesempatan ini. Begitulah yang saya rasakan."

Seperti apa prospek van der Leij di Stuttgart akan menarik untuk diikuti. Dalam kemenangan uji coba 7-0 di Balingen baru-baru ini, ia sudah bermain 45 menit untuk tim asuhan Sebastian Hoeneß. Setelah sesi-sesi awal bersama tim utama, pemain Belanda itu sangat mungkin juga akan ikut ke pemusatan latihan yang akan segera digelar di Grassau.

Hoeneß tidak memiliki penyerang tengah bertubuh tinggi besar dan dominan secara fisik dalam skuadnya. Ermedin Demirovic lebih pendek delapan sentimeter, Deniz Undav bahkan 14 sentimeter lebih pendek daripada van der Leij, yang oleh mantan pelatihnya di Arnhem, Rüdiger Rehm, disebut sebagai "mesin" dalam wawancara dengan Heilbronner Stimme.

IMAGO

Inilah kekuatan Tim van der Leij

Seperti Woltemade dahulu, van der Leij unggul dalam duel udara berkat posturnya, tetapi sebagai target man ia juga sangat baik dalam menahan dan melindungi bola. Di kotak penalti, ia menunjukkan ketajaman tinggi bersama Waalwijk dan memanfaatkan peluang dengan sangat dingin berkat penempatan posisi yang hebat, baik lewat sundulan maupun kaki. Selain itu, ia juga memperlihatkan perilaku pressing yang meyakinkan. Semacam daya juang tanpa lelah dan energi besar menjadi ciri permainannya.

"Hal yang gila adalah, sejak kecil saya selalu mengatakan kepada ayah saya bahwa suatu hari saya ingin bermain di Bundesliga," kata van der Leij, yang berharap "jika semuanya berjalan baik", bisa "suatu saat nanti" masuk ke skuad profesional: "Mungkin bahkan dalam pertandingan Liga Champions. Itu akan sangat keren."

IMAGO

Tim van der Leij di VfB Stuttgart: Situasi yang sebanding dengan tahun lalu

Tentu saja, sebelum sampai ke sana jalannya masih sangat panjang. Sangat mungkin inilah jalan terjauh yang harus ia tempuh dalam kariernya sejauh ini. Namun, tidak ada yang mustahil, termasuk dari pihak VfB. Sebuah situasi yang tampaknya terasa familiar bagi van der Leij.

Sebab di Waalwijk pun ia direkrut sebagai penyerang kedua di belakang nomor sembilan yang sudah mapan. Saat itu juga disebutkan bahwa van der Leij masih membutuhkan waktu, lalu setelah itu barulah akan dilihat lagi. Tak lama kemudian, ia menjadi sosok yang tak tergantikan dan namanya pun ramai dibicarakan. Hanya saja untuk perbandingan dengan Haaland, memang tak seorang pun di Belanda terpikir ke arah sana.

Tim van der Leij: Statistik performa dalam kariernya