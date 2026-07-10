Perayaan yang kontroversial setelah pertandingan Mesir... FIFA menolak menjatuhkan sanksi kepada Argentina meskipun terjadi pelanggaran peraturan

Laporan media mengungkapkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tidak akan menjatuhkan sanksi apa pun kepada tim nasional Argentina, meskipun muncul kontroversi akibat yel-yel yang dilantunkan para pemain setelah mengalahkan Mesir dengan skor 3-2 di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang berisi referensi terhadap Kepulauan Malvinas (Falkland).

Menurut laporan Jaringan RMC yang mengutip surat kabar Inggris “Daily Mail”, FIFA memutuskan untuk tidak mengambil tindakan disiplin apa pun terhadap tim nasional Argentina, meskipun peraturan FIFA melarang penggunaan slogan atau yel-yel bernuansa politik selama turnamen yang diselenggarakannya.

Sorakan yang memicu kontroversi setelah kemenangan atas Mesir

Sebuah video dari dalam ruang ganti timnas Argentina tersebar melalui akun resmi mereka setelah lolos ke perempat final. Dalam video tersebut, para pemain terlihat menyanyikan versi modifikasi dari lagu terkenal “Muchachos”, yang identik dengan kemenangan Argentina dalam Piala Dunia 2022.

Akun resmi tim nasional tersebut menyertakan video tersebut dengan kalimat, “Belajarlah dari ini… begitulah cara pasukan Scaloni bernyanyi.”

Lagu tersebut berisi referensi kepada Diego Maradona, Lionel Messi, serta Kepulauan Malvinas, yang menjadi sengketa antara Argentina dan Inggris.

Di antara lirik lagu tersebut terdapat kalimat, “Demi Malvinas, demi Diego, dan demi Piala Dunia terakhir Leo (Messi)... Aku ingin melihat bintang keempat bersinar di jersey.”

Lagu tersebut juga memuat kalimat yang merujuk pada “piala yang dicuri dari Maradona,” mengacu pada Piala Dunia 1994, ketika legenda Argentina itu didiskualifikasi dari turnamen setelah terbukti mengonsumsi zat terlarang.

Referensi terhadap perselisihan bersejarah

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa hal yang paling memicu kontroversi bukanlah referensi terhadap Maradona, melainkan penyebutan Kepulauan Malvinas, yang menjadi penyebab perang antara Argentina dan Inggris pada tahun 1982 yang berlangsung selama 74 hari, dan mengakibatkan tewasnya 649 tentara Argentina serta 255 tentara Inggris.

Media Inggris berpendapat bahwa mengungkit isu ini dalam yel-yel perayaan selama turnamen yang diselenggarakan oleh “FIFA” memiliki dimensi politik, yang bertentangan dengan peraturan federasi internasional tersebut.

FIFA Tetap Tidak Akan Menjatuhkan Sanksi kepada Argentina

Meskipun peraturan FIFA melarang pengibaran spanduk atau penyanyian yel-yel bermuatan politik dalam turnamennya, “Daily Mail” menegaskan bahwa FIFA tidak akan menjatuhkan sanksi apa pun kepada tim nasional Argentina.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa "FIFA" menolak memberikan komentar resmi mengenai hal ini, namun tidak berencana untuk membuka proses disiplin apa pun terhadap juara bertahan.

Kemungkinan Bertemu Inggris Membuat Isu Ini Kembali Menjadi Sorotan

Surat kabar tersebut memperkirakan bahwa kontroversi ini akan kembali mencuat dalam beberapa hari ke depan, jika Argentina dan Inggris lolos ke semifinal Piala Dunia.

Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia di perempat final, sementara timnas Argentina akan berhadapan dengan Swiss; kedua pemenang akan bertemu di semifinal jika berhasil melewati babak ini.