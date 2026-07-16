Perayaan Messi memicu kontroversi... Pesan tahun 2022 terulang menjelang final Piala Dunia

Argentina berhasil melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah melakukan comeback menegangkan melawan Inggris dengan skor 2-1, dalam pertandingan di mana Lionel Messi membalikkan keadaan melalui dua umpan menentukan, sehingga membawa timnas negaranya ke laga final yang dinanti-nantikan melawan Spanyol pada Minggu mendatang, dalam final yang digambarkan sebagai yang paling ikonik dalam sejarah turnamen tersebut.

Setelah lolos, bintang Argentina tersebut memposting pesan perayaan melalui akun Instagram resminya, yang diikuti oleh lebih dari 513 juta pengikut, untuk merayakan keberhasilan mencapai final, namun para pengguna media sosial memperhatikan sebuah detail yang menarik, yaitu bahwa Messi mengulang pesan yang sama dan susunan kalimat yang sama seperti yang ia gunakan pada tahun 2022 setelah mengalahkan Kroasia di semifinal Piala Dunia Qatar.

Tampaknya kapten Argentina ini, terlepas dari pengaruhnya yang luar biasa dan statusnya yang istimewa, memilih untuk tetap mengikuti ritual yang sama yang membawanya meraih gelar juara pada edisi sebelumnya. Hal ini dianggap oleh sebagian orang sebagai upaya untuk mengulangi skenario keberuntungan yang memberinya Piala Dunia pertama dalam kariernya, kali ini melawan tim Spanyol yang kuat dan kompak.

Final hari Minggu ini memiliki nuansa historis yang istimewa, karena akan mempertemukan masa lalu, masa kini, dan masa depan Barcelona. Pertandingan ini akan mempertemukan Lionel Messi, yang kini berusia 39 tahun, berhadapan langsung dengan Lamine Yamal, talenta muda Spanyol yang baru berusia 19 tahun, dalam salah satu pertarungan antar-generasi yang paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir.

Simbolisme pertandingan ini semakin diperkuat oleh foto ikonik yang mempertemukan keduanya pada tahun 2007, saat Messi terlihat menggendong Lamine Yamal yang masih kecil dalam sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh FC Barcelona. Sekitar dua dekade setelah momen tersebut, keduanya bertemu kembali di panggung sepak bola terbesar di dunia, untuk bersaing memperebutkan gelar Raja Piala Dunia yang baru.