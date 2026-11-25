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Suporter klub Portugal Sporting Lisbon memberikan penghormatan kepada mantan bintang mereka, Cristiano Ronaldo, yang kini menjadi kapten klub Arab Saudi Al Nassr, di hadapan mantan klub Inggrisnya, Manchester United.

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Sporting Lisbon bermain imbang 2-2 dengan tamunya, Manchester United, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Rabu malam di Stadion José Alvalade, pada pekan kelima fase liga Liga Champions.

Sebelum laga dimulai, suporter Sporting Lisbon membentangkan tifo bertuliskan angka 1906, merujuk pada tahun berdirinya klub Portugal tersebut, untuk merayakan 120 tahun sejak tanggal bersejarah itu.

Tifo tersebut juga menampilkan gambar para pemain terbaik yang pernah membela klub sepanjang sejarah panjangnya, dengan bintang Portugal Cristiano Ronaldo berada di bagian tengahnya.

Hal itu terjadi meskipun Ronaldo hanya bermain satu musim bersama tim utama klub Portugal tersebut, setelah dipromosikan pada 2002, sebelum hijrah ke Manchester United pada 2003.

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Ironi terbesarnya, perayaan ini justru berlangsung di hadapan Manchester United, tim yang dibela Ronaldo dalam dua periode. Periode pertama berlangsung dari 2003 hingga 2009, ketika ia membawa tim tersebut menjuarai Liga Champions 2008, ditambah tiga gelar Liga Primer Inggris serta sejumlah trofi lainnya.

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Namun, periode kedua bukanlah yang terbaik. Periode itu berlangsung selama satu setengah musim, sejak musim panas 2021 hingga akhir 2022, dan berakhir dengan cara terburuk setelah terjadi perselisihan tajam antara Ronaldo dengan manajemen klub serta pelatih asal Belanda Erik ten Hag, hingga kontraknya akhirnya diputus.

Tifo tersebut juga hadir di kompetisi favorit Cristiano Ronaldo, yakni Liga Champions. Ia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi tersebut dengan 140 gol, sekaligus peraih gelar terbanyak kedua dengan lima trofi, di belakang lima bintang Real Madrid yang mengangkatnya sebanyak enam kali.

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Ini bukan kali pertama suporter Sporting Lisbon menunjukkan kesetiaan mereka kepada Ronaldo. Hal serupa juga terjadi setelah ia memutuskan pensiun dari sepak bola internasional pada 5 November ini.

Dua hari setelah keputusan tersebut, Sporting Lisbon menjalani laga sengit melawan Moreirense di Stadion José Alvalade di ibu kota Portugal, Lisbon, dalam lanjutan Liga Portugal.

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Bentuk kesetiaan dari suporter Sporting itu muncul pada menit ketujuh pertandingan (merujuk pada nomor punggung Ronaldo), ketika para suporter berdiri dan tepuk tangan meriah bergemuruh dari tribun dalam suasana yang mengharukan, sebagai pesan kesetiaan dari suporter klub tempat Ronaldo memulai karier profesionalnya sebelum pindah ke Manchester United pada 2003.

Sporting sebelumnya juga telah menyampaikan pesan terima kasih kepada sang pemain setelah pengumuman pensiunnya, yang berbunyi: "Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk negeri kita, kamu akan selamanya tercatat dalam sejarah Portugal."

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Sebagai catatan, Ronaldo, yang masih melanjutkan kariernya bersama klub Arab Saudi Al Nassr, menjalani laga terakhirnya bersama tim nasional pada 24 September lalu, dalam pertandingan ketika Portugal menang 1-0 atas Wales di ajang UEFA Nations League di Lisbon.