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Sadio Mane, kapten timnas Senegal, merayakan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang menegaskan gelar juara Piala Afrika 2025 milik negaranya. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendukung Senegal sekaligus menegaskan rasa hormatnya kepada Maroko dan para pemain Singa Atlas.

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Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Selasa (hari ini) menerima banding Federasi Sepak Bola Senegal terhadap keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika. CAS membatalkan keputusan yang menyatakan Senegal kalah walkover di final Piala Afrika 2025, memberlakukan kembali keputusan Komite Disiplin, dan menegaskan hasil pertandingan berupa kemenangan 1-0 untuk Senegal.

Setelah putusan itu keluar, Mane segera mengungkapkan kegembiraannya. Ia lebih dulu menyampaikan terima kasih kepada para pendukung Senegal, baik di dalam negeri maupun di seluruh penjuru dunia, atas dukungan mereka selama masa panjang yang diwarnai polemik dan proses hukum.

"Kalian telah mendukung kami sejak pertandingan pertama hingga putusan ini keluar. Kepercayaan kalian memberi kami kekuatan di saat-saat tersulit," tulis Mane dalam pesan di Instagram.

Bintang Senegal itu juga memuji rekan-rekannya di timnas, mengapresiasi kerja keras dan pengorbanan mereka demi meraih bintang kontinental kedua dalam sejarah negara tersebut. Ia pun menyampaikan salam hormat kepada staf pelatih dan semua pihak yang berkontribusi dalam perjalanan tim selama turnamen.

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Pesan untuk Maroko

Meski merayakan putusan pengadilan olahraga tersebut, Mane memilih menyampaikan pesan yang menyejukkan dan penuh rasa hormat kepada Maroko serta para pemain Singa Atlas. Hal ini terjadi di tengah ketegangan hubungan kedua pihak sejak final Piala Afrika 2025 dan proses yang menyusul di hadapan lembaga-lembaga olahraga.

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"Senegal dan Maroko adalah dua bangsa bersaudara. Saya berharap sepak bola terus mendekatkan kita satu sama lain," kata Mane.

Ia juga memuji perjalanan timnas Maroko di turnamen tersebut dan mendoakan kesuksesan bagi tim serta para pemainnya di masa mendatang.

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Di akhir pesannya, kapten Senegal itu berbagi kebahagiaan gelar juara dengan seluruh rakyat negaranya. "Selamat untuk seluruh rakyat Senegal. Kemenangan ini juga kemenangan kalian," ujarnya.

Para bintang Senegal rayakan putusan CAS

Mane bukan satu-satunya yang merayakan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga. Sejumlah pemain timnas Senegal juga segera mengungkapkan kegembiraan mereka melalui akun media sosial masing-masing, hanya beberapa menit setelah putusan diumumkan.

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Salah satu yang paling menonjol adalah Kalidou Koulibaly, yang membagikan ulang gambar dari akun Federasi Sepak Bola Senegal dengan pesan yang lugas: "Kami masih juara Afrika".

Instagram

Gambar tersebut menampilkan momen perayaan gelar juara tim di Maroko, disertai dua bintang yang melambangkan dua gelar kontinental Senegal. Koulibaly juga menulis "Welcome back home", dilengkapi simbol hati dan bintang.

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Sementara itu, Pape Sarr memilih menanggapi dengan nada jenaka. Ia mengunggah fotonya bersama trofi Piala Afrika dan menulis "So ⭐⭐⭐ now or not", sebagai sindiran tentang kemungkinan dihitungnya bintang ketiga, disertai sejumlah emoji.

Instagram

Habib Diarra mengunggah foto perayaan yang memperlihatkan dirinya dengan medali dan trofi kontinental, sedangkan El Hadji Malick Diouf merayakannya dengan warna kebanggaan negaranya, mengunggah bendera Senegal bersama dua bintang dan sejumlah emoji.

instagram

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Dengan demikian, putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga mengembalikan gelar Piala Afrika 2025 ke lemari trofi Senegal, sekaligus menutup salah satu kasus paling kontroversial dalam turnamen tersebut. Di sisi lain, Mane memilih merayakan kemenangan itu sambil menyampaikan pesan rekonsiliasi kepada pihak Maroko.