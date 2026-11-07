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Kiper Leeds United James Trafford akhirnya buka suara tentang masa sulitnya di Manchester City. Ia menyebut kurangnya kesempatan bermain secara reguler di Stadion Etihad sebagai “perasaan yang mengerikan”. Pemain timnas Inggris itu kembali ke klub masa kecilnya dengan harapan besar, tetapi justru tersisih setelah kepindahan yang menyita perhatian pada bursa transfer.

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Tersisih di Etihad

Trafford meniti karier di akademi Manchester City sebelum menjalani masa peminjaman di Accrington Stanley dan Bolton Wanderers. Ia kemudian pindah secara permanen ke Burnley. Setelah dua tahun yang sukses di sana, Manchester City membawanya kembali pada musim panas lalu.

Trafford berharap menjadi kiper utama Pep Guardiola setelah kembali. Namun, harapan itu segera pupus ketika kiper timnas Italia Gianluigi Donnarumma tiba di Manchester pada hari terakhir bursa transfer.

Kedatangan Donnarumma menjelang penutupan bursa membuat Trafford menghabiskan hampir seluruh kompetisi domestik di bangku cadangan. Ia sama sekali tidak bermain di Liga Primer Inggris sejak akhir Agustus hingga Guardiola memberinya kesempatan langka untuk menjadi starter melawan Aston Villa pada hari terakhir musim.

‘Anda kehilangan jati diri’

Minimnya kesempatan bermain sangat membebani mental sang kiper. Berbicara kepada BBC Sport, Trafford terus terang saat mengenang masa sulitnya.

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“Rasanya sangat, sangat buruk. Tidak bermain,” aku Trafford. “Anda menelepon banyak orang dan sekadar meluapkan perasaan. Seperti kebanyakan orang, ketika Anda mengalami hari yang [buruk] di tempat kerja, Anda menelepon seseorang. Saya menelepon ayah, ibu, pasangan saya, dan teman-teman saya. Saya suka menelepon teman-teman saya agar kami bisa mengobrol panjang tentang semuanya. Itu cukup lucu.”

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Rasa frustrasi itu pada akhirnya mendorong kepindahannya ke Elland Road pada musim panas. Kiper utama Leeds itu menegaskan bahwa menit bermain secara konsisten penting bagi kesehatan dan ambisinya.

“Saya harus bermain secara reguler musim ini demi kesehatan mental saya sendiri. Anda kehilangan jati diri ketika tidak bermain,” jelas Trafford. “Mungkin saya berbeda, entahlah, tetapi rasanya sangat buruk jika tidak bermain setiap pekan. Saya harus bermain setiap pekan musim ini agar merasa lebih baik secara mental, terus berkembang dalam karier, dan semakin dekat untuk mewujudkan impian saya.”

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Dua trofi dalam tahun penuh gejolak

Meski absen dari Liga Primer Inggris, Trafford tetap memainkan peran penting dalam kompetisi piala domestik pada musim perpisahan Guardiola. Ia mencatatkan empat laga tanpa kebobolan dalam enam penampilan di Piala Liga Inggris dan tiga laga tanpa kebobolan dalam enam penampilan di Piala FA, membantu City menjuarai kedua kompetisi tersebut.

“Sayangnya, kami tidak memenangi keempat trofi. Semuanya tidak berjalan seperti yang saya harapkan, tetapi hal seperti itu bisa terjadi,” kata Trafford mengenang musim tersebut. “Saat menjalaninya, saya hanya berusaha memanfaatkan situasi sebaik mungkin.

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“Jika menengok ke belakang, saya rasa pada akhirnya itu bukan musim yang mengecewakan karena saya belajar banyak, berkembang pesat, dan memenangi dua trofi dalam satu tahun.

“Ada saat-saat ketika saya merasa sangat terpuruk, menyesali berbagai hal dan kecewa. Namun, jika menengok ke belakang, saya sangat bersyukur atas pengalaman itu. Sungguh tahun yang luar biasa.”

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Ambisi di Liga Primer Inggris dan timnas Inggris

Trafford telah menemukan kestabilan yang ia dambakan di West Yorkshire. Ia sudah mencatatkan tiga laga tanpa kebobolan dalam sembilan pertandingan pertamanya di kasta tertinggi bersama Leeds. Fokus terdekatnya adalah mempertahankan performa itu ketika timnya menjamu Tottenham Hotspur dalam laga yang dimulai saat jam makan siang.

Setelah menuntaskan tugas bersama klub, sang kiper akan bergabung dengan timnas Inggris di bawah manajer baru Thomas Tuchel. Dengan menit bermain yang konsisten di klub, Trafford bertekad bersaing serius dengan Jordan Pickford untuk memperebutkan posisi kiper utama Inggris.