Gjivai Zechiël menjalani hari yang membahagiakan dengan panggilan pertamanya ke tim nasional Belanda. Pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst mengatakan dalam konferensi pers pada Jumat bahwa ia turut senang untuk anak asuhnya itu. Pada saat yang sama, ia juga mengakui ada kekecewaan dari dua pemain yang justru tidak dipanggil oleh pelatih timnas Xavi Hernández, yang akan hadir pada Minggu saat Feyenoord menghadapi FC Utrecht.

Berbeda dengan Zechiël, Luciano Valente dan Givairo Read tidak masuk dalam skuad pilihan Xavi untuk laga-laga Nations League melawan Jerman (24 September), Serbia (27 September), Yunani (1 Oktober), dan Serbia lagi (4 Oktober).

Setidaknya pada periode internasional kali ini, Read harus puas dengan tempat di skuad Jong Oranje. Valente (22), yang sudah dua kali tampil untuk timnas senior dan kini sedikit terlalu tua untuk bermain bersama Jong Oranje, bisa menikmati beberapa hari libur.

Van Bronckhorst mengatakan dirinya senang untuk Zechiël. "Saya sudah berada di lapangan, jadi saya mendengarnya dari Read. Tentu saja saya senang untuk dia karena kini dia menjadi pemain internasional. Bahwa sekarang dia berada di tim senior tentu merupakan langkah yang bagus untuknya."

"Dengan langkah-langkah yang dia buat musim ini, ini luar biasa baginya. Saya memang senang untuk dia. Apakah Gjivai siap? Ini adalah langkah berikutnya. Saat saya dulu untuk pertama kalinya masuk sebagai pemain, saya memang merasakan perbedaan level yang jelas."

Bagaimana reaksi dua pemain yang dicoret, Valente dan Read, terhadap kabar yang kurang menyenangkan itu? "Read sangat positif, dalam artian dia ikut senang untuk Zechiël," kata Van Bronckhorst.

"Bagi mereka berdua tentu ada kekecewaan, tetapi pada akhirnya satu-satunya yang bisa Anda lakukan adalah terus melanjutkan apa yang sedang Anda kerjakan. Dan itu tentu sangat berlaku untuk keduanya. Saya berharap timnas Belanda pada masa depan juga akan memanggil mereka," ujar Van Bronckhorst.

Sang pelatih juga mengungkapkan bahwa Xavi akan hadir di De Kuip pada Minggu untuk menyaksikan langsung Feyenoord - FC Utrecht. Dengan begitu, Valente dan Read tetap mendapat kesempatan untuk menunjukkan diri kepada pelatih timnas dengan menatap periode internasional pada November.



