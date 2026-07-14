"Perangkap itu dipasang lagi".. Mimpi buruk yang pahit memaksa Barcelona menyusun rencana darurat untuk bursa transfer

Sebuah laporan media menyebutkan bahwa Barcelona sedang menghadapi mimpi buruk baru, yang mungkin akan dimulai pada akhir musim depan, sehingga memaksa klub tersebut untuk menyusun rencana darurat selama bursa transfer musim panas saat ini dan bursa transfer musim dingin mendatang.

Menurut surat kabar "Marca", Barcelona baru-baru ini mengajukan pinjaman sebesar 210 juta euro untuk membiayai transaksi transfer dan merekrut pemain baru. Klub tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat keterlambatan proyek renovasi Stadion Camp Nou, yang menghambat pencapaian pendapatan yang semula diharapkan.

Oleh karena itu, klub sangat membutuhkan dana tersebut untuk memperkuat skuadnya. Pinjaman sebesar 210 juta euro ini berasal dari pendapatan hak siar televisi untuk tahun-tahun mendatang.

Namun, ada alasan kedua yang meyakinkan yang mendorong Barcelona untuk melakukan transfer pada jendela transfer saat ini. Klub ini diperkirakan akan kembali dikecualikan dari aturan transfer pemain dengan rasio 1:1 pada musim panas ini.

Banyak yang bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi, terutama setelah Barcelona mengumumkan beberapa hari yang lalu—setelah bertahun-tahun—bahwa mereka akan kembali menerapkan aturan tersebut, yang memungkinkan klub merekrut pemain seperti biasa.

Hal ini menjadi mungkin berkat peningkatan pendapatan klub yang signifikan yang diperkirakan akan terjadi pada tahun fiskal mendatang. Peningkatan ini, ditambah dengan “manajemen olahraga yang bijaksana” terkait hengkangnya para pemain dan pemotongan gaji mereka secara signifikan, telah memungkinkan tim untuk kembali beroperasi seperti biasa di bursa transfer.

Namun, situasi ini diperkirakan hanya akan berlangsung selama satu tahun, dan klub diperkirakan akan kembali mengalami defisit keuangan pada periode bursa transfer musim panas tahun depan.

Penjelasannya, kali ini dalam konteks negatif, sekali lagi terletak pada pendapatan. Selama musim 2027/28, tim tidak akan dapat memainkan pertandingan di Stadion Camp Nou selama enam bulan.

Mereka terpaksa kembali ke Stadion Montjuïc, yang akan menyebabkan penurunan pendapatan, karena stadion tersebut menghasilkan pendapatan yang jauh lebih sedikit dibandingkan Camp Nou.

Kerugian finansial ini akan berdampak langsung pada kemampuan klub untuk merekrut pemain, karena klub akan kembali dikenai sanksi akibat tidak mematuhi aturan 1:1.

Oleh karena itu, Barcelona mempercepat laju perekrutannya, karena klub ini perlu menyelesaikan proses transfer selama dua jendela transfer (musim panas ini dan musim dingin mendatang), yang dalam kondisi normal akan dilakukan dalam empat periode.

Klub menyadari bahwa kemungkinan besar akan ada kelebihan pemain pada musim panas mendatang, sehingga mereka mengintensifkan upaya untuk memperkuat skuadnya.

Diperkirakan setengah dari dana yang dibutuhkan, sebesar 105 juta euro, akan digunakan selama jendela transfer musim panas ini. Sedangkan setengah lainnya akan dialokasikan untuk jendela transfer musim dingin, yang dapat digunakan mulai November mendatang.

Hingga saat ini, klub telah merekrut Gordon dan hampir menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan Ademi. Julian Alvarez, atau penyerang lain dengan karakteristik serupa, diperkirakan akan bergabung, serta kesepakatan untuk João Cancelo akan diselesaikan.