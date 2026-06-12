Perang transfer yang mungkin terjadi... Paris Saint-Germain memasukkan bintang Barcelona ke dalam daftar incaran musim panasnya

Paris Saint-Germain (PSG) memasukkan salah satu bintang Barcelona ke dalam daftar opsi untuk memperkuat lini serang mereka selama bursa transfer musim panas mendatang, menurut laporan media.

Jaringan "Sky Sports" melaporkan pada Jumat malam ini bahwa manajemen Paris Saint-Germain sedang mempertimbangkan untuk merekrut Ferran Torres, penyerang Barcelona, jika Bradley Barcola meninggalkan klub Prancis tersebut pada musim panas ini.

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Torres pernah tampil gemilang bersama timnas Spanyol di bawah asuhan pelatih PSG saat ini, Luis Enrique, ketika yang terakhir menjabat sebagai pelatih "La Roja".

Berita ini muncul setelah laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa Barcelona mengubah sikapnya terhadap Torres, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas 2027.

Awalnya, Barça lebih memilih menunggu hingga September atau Oktober 2026 untuk memulai negosiasi perpanjangan kontrak pemain internasional Spanyol tersebut.

Namun, menurut surat kabar "Mundo Deportivo" dari Catalunya, juara La Liga itu memutuskan dengan cepat untuk memulai proses penawaran perpanjangan kontrak, yang mungkin berlaku hingga 3 atau 4 tahun tambahan.

Dengan hengkangnya Robert Lewandowski, peran Ferran Torres di Barcelona semakin penting, yang juga secara tidak langsung diperkuat oleh tidak diaktifkannya opsi pembelian Marcus Rashford.