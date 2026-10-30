Perang saudara di Old Trafford! Keluarga Glazer MARAH kepada Sir Jim Ratcliffe saat ketegangan internal Manchester United memuncak setelah awal yang bak mimpi buruk

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Ketegangan di balik layar Old Trafford dikabarkan meningkat seiring keluarga Glazer yang kian frustrasi terhadap kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe. Meski pendiri INEOS itu mengambil alih kendali operasional sepak bola pada tahun ini, klub tersebut mencatatkan awal musim liga terburuknya dalam hampir empat dekade.

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Proyek INEOS menuai kritik

Ratcliffe mengakuisisi saham minoritas di United pada 2024, melalui kesepakatan senilai £1,2 miliar yang memberi grup INEOS miliknya kendali penuh atas operasional sepakbola. Kesepakatan itu mencakup tambahan investasi £245 juta untuk memperbarui infrastruktur Old Trafford yang mulai usang, sehingga total komitmen finansialnya mencapai sekitar £1,5 miliar. Namun, dua tahun kemudian, kebangkitan yang diharapkan belum terwujud.

Alih-alih mengalami kemajuan, Manchester United justru terjerumus ke dalam krisis yang semakin dalam. Mereka kini tanpa kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi dan baru sekali menang di Liga Primer musim ini. Hanya unggul dua poin dari posisi juru kunci, kondisi ini menjadi awal musim terburuk United dalam hampir 40 tahun.

Janji yang tak terpenuhi dan situasi yang memalukan

Dari kejauhan, keluarga Glazer dilaporkan terkejut melihat kemerosotan pesat di bawah kepemimpinan baru bidang olahraga. Seorang sumber yang dekat dengan pemilik asal Amerika Serikat itu mengatakan kepada Daily Mail bahwa situasi saat ini adalah "sebuah keadaan yang memalukan dan bukan seperti yang mereka harapkan atau dijanjikan kepada mereka." Sumber tersebut menambahkan bahwa keluarga Glazer merasa "mereka tidak pernah mengelola klub dengan cara seperti ini."

Rasa frustrasi itu begitu mendalam. Jajaran pimpinan saat ini diduga memandang pendekatan INEOS sebagai kegagalan total. Menurut ESPN, keluarga Glazer meyakini Ratcliffe "tidak mungkin merancang situasi yang lebih buruk" di Old Trafford.

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Pemilik saham mayoritas itu dilaporkan merasa telah terjadi "penurunan kualitas di semua departemen" sejak pengambilalihan tersebut. Mereka memandang kondisi saat ini sebagai "kebalikan dari apa yang dia katakan sebagai strateginya", sehingga menimbulkan keraguan serius atas kelangsungan kemitraan itu dalam jangka panjang.

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Kekhawatiran nilai klub merosot

Gejolak yang terus berlangsung mengancam nilai pasar Manchester United secara keseluruhan. Empat tahun lalu, keluarga Glazer memasang harga fantastis sebesar $6 miliar (£4,5 miliar) untuk klub tersebut. Namun, valuasi sebesar itu semakin sulit dibenarkan mengingat kegagalan yang terus terjadi di lapangan.

Meski Ratcliffe telah meningkatkan kepemilikan sahamnya menjadi 28 persen, keluarga Glazer tetap memegang kendali akhir atas penjualan klub secara keseluruhan. Berdasarkan ketentuan kesepakatan 2024, pemilik asal Amerika Serikat itu dapat memaksa petinggi INEOS tersebut menjual sahamnya jika mereka menerima tawaran pembelian seluruh klub dari pihak ketiga. Ratcliffe hanya dapat menghalanginya jika ia menyamai tawaran untuk membeli klub sepenuhnya, sesuatu yang dinilai sangat kecil kemungkinannya.

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Selain itu, sebuah klausul penting akan mulai berlaku pada Februari mendatang. Sejak saat itu, Ratcliffe tidak lagi memiliki wewenang untuk mencegah keluarga Glazer menjual United dengan harga di bawah $33 (£25) per saham yang semula ia bayarkan. Situasi ini terjadi ketika INEOS berupaya merampingkan portofolio klub sepakbolanya yang lebih luas. Mereka baru-baru ini menawarkan klub Swiss Lausanne-Sport untuk dijual dan memangkas harga yang diminta untuk klub Prancis Nice.

Ujian besar menghadapi Chelsea

United harus berupaya keras mengakhiri keterpurukan saat bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea pada Sabtu. Laga ini memberikan tekanan besar kepada departemen olahraga, yang sangat membutuhkan hasil positif untuk meredakan sorotan tajam terhadap proyek Ratcliffe.

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Kekalahan lainnya akan membuat United tertahan di dekat dasar klasemen dan semakin memperburuk hubungan antara keluarga Glazer dan INEOS yang sudah retak. Dengan ketegangan di luar lapangan mencapai puncaknya, hanya kebangkitan segera di lapangan yang dapat memberi jajaran pimpinan saat ini waktu untuk menyelamatkan musim yang berjalan buruk.