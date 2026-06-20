Perang Ronaldo memanas... dan bintang Portugal itu melontarkan pesan pedas kepada para pengkritiknya

Bek tim nasional Portugal, Diogo Dalot, tak segan menyampaikan pesan dukungan yang kuat kepada kaptennya, Cristiano Ronaldo, di tengah kritik yang menerpa sang kapten setelah timnya bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pertama Piala Dunia 2026.

Beberapa hari terakhir ini, perdebatan mengenai performa teknis dan fisik Ronaldo semakin memanas, setelah ia gagal menunjukkan penampilan yang menonjol pada pertandingan pembuka, sehingga semakin banyak desakan agar perannya dalam susunan pemain inti timnas Portugal ditinjau kembali.

Dalam konferensi pers hari Sabtu ini, Dalot menegaskan bahwa kapten Portugal tersebut sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini sepanjang kariernya, sambil menekankan bahwa kritik bukanlah hal baru bagi pemegang Ballon d’Or lima kali tersebut.

Bek Manchester United itu mengatakan: “Kemampuan Cristiano dalam menerima kritik sudah diketahui dengan baik. Ia menyadari bahwa kritik adalah bagian dari sepak bola, dan kepercayaan yang ia berikan kepada tim tidak pernah berubah. Selama ia masih membela tim nasional, ia akan selalu siap membantu dan memberikan kontribusi.”

Dalot mengungkapkan bahwa staf pelatih dan para pemain sudah mengantisipasi kontroversi yang terjadi saat ini sebelum turnamen dimulai, karena sorotan media yang besar terhadap Ronaldo dan diskusi serta tekanan luar biasa yang selalu menyertainya.

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Ia menambahkan: “Sebelum Piala Dunia, kami sudah membicarakan hal ini. Ketika Anda memiliki Cristiano Ronaldo di tim, Anda harus siap menghadapi kegaduhan yang tidak biasa. Kami tahu kami akan melewati fase ini, dan hal itu memang terjadi.”

Dalot menyoroti bahwa timnas Portugal telah menyusun rencana untuk menghadapi tekanan dari luar dan tetap fokus pada tujuan mereka di lapangan, sambil menegaskan bahwa para pemain tidak membiarkan kritik memengaruhi suasana di kamp pelatihan atau konsentrasi tim.

Ia menjelaskan: “Dari sinilah muncul pesan untuk melindungi tim. Kami sudah tahu apa yang mungkin terjadi, dan sisi positifnya adalah hal ini terjadi di awal turnamen, jadi kami segera menutup bab ini dan melangkah maju.”

Bek Portugal itu mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa tujuan utama tim nasional tetap tidak berubah meskipun ada berbagai spekulasi seputar Ronaldo, sambil berkata: “Betapapun banyaknya kritik, saat wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan, kami mewakili seluruh negara. Fokus kami tertuju pada kemenangan dan mewujudkan target Portugal di turnamen ini, dan itulah yang paling penting bagi kami.”

Pernyataan Dalot ini muncul di saat semua mata tertuju pada Ronaldo menjelang pertandingan berikutnya timnas Portugal, di tengah antisipasi besar untuk mengetahui apakah kapten veteran tersebut akan mampu membalas kritik di lapangan dan memimpin timnas negaranya menuju kemenangan pertamanya di Piala Dunia.