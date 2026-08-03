Di saat seruan untuk menggulingkan Gianni Infantino dari kursi kepresidenan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" kian menguat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut turun tangan dalam krisis ini, dalam upaya menyelamatkan sekutu dekatnya, setelah proyek privatisasi aset komersial Piala Dunia berubah menjadi krisis terbesar yang mengancam masa depan orang paling berkuasa di dunia sepak bola.

Sejumlah sumber mengungkapkan kepada surat kabar Inggris "The Telegraph" bahwa Trump siap melakukan segala cara untuk mempertahankan Infantino di jabatannya, di tengah terbentuknya aliansi internasional yang luas untuk menarik mosi kepercayaan darinya, menyusul runtuhnya rencananya yang kontroversial untuk menjual saham Piala Dunia kepada investor dari sektor swasta.

Gianni Infantino menghadapi tekanan yang kian besar untuk mundur, setelah runtuhnya rencananya yang bernilai 15 miliar dolar, yang bertujuan memprivatisasi aset komersial sepak bola dan menjual sahamnya kepada para investor.

Kegagalan proyek tersebut memicu gelombang kemarahan di dalam lingkaran sepak bola dunia, yang mendorong sejumlah konfederasi kontinental dan federasi nasional untuk meninjau ulang dukungan mereka kepada presiden FIFA, di tengah tuntutan yang kian meningkat untuk melakukan perubahan pada kepemimpinan federasi internasional.

Pergerakan di dalam pemerintahan Trump

Sejumlah laporan pada hari Senin mengisyaratkan bahwa Infantino tengah bersiap menggelar pembicaraan dengan para pejabat di pemerintahan Trump, di antaranya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dalam upaya memperkuat posisinya di dalam FIFA, namun Federasi Sepak Bola Internasional dan Kementerian Luar Negeri AS bergegas membantah kebenaran kabar tersebut.

Meski demikian, seorang pejabat tinggi AS yang dekat dengan Trump dan Infantino menegaskan kepada surat kabar "The Telegraph" bahwa Presiden AS itu kini sangat menaruh penghargaan kepada presiden FIFA, setelah ia memainkan peran penting dalam penyelenggaraan Amerika Serikat atas apa yang disebut pejabat itu sebagai "versi terbaik Piala Dunia sepanjang masa", seraya menegaskan bahwa Trump ingin ia tetap di jabatannya.

Turnamen ini menyaksikan kontroversi luas ketika Trump, dalam sebuah preseden yang tidak lazim, mengungkapkan bahwa ia meminta Infantino untuk turun tangan membatalkan sanksi larangan bermain pemain Folarin Balogun sebelum pertandingan Amerika Serikat melawan Belgia di babak 16 besar.

Sumber itu mengatakan: "Gianni telah banyak membantu kami dalam menyajikan turnamen Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Presiden sangat mengaguminya, dan saya yakin ia akan melakukan segala cara untuk membantunya."

Ia menambahkan: "Saya tidak yakin Presiden akan mengubah sikapnya terhadapnya, karena ia adalah orang yang sangat setia. Gianni turut berkontribusi dalam keberhasilan Amerika Serikat memperoleh hak tuan rumah Piala Dunia, dan kami sangat menghargai hal itu."

Mimpi PBB dan hubungan yang erat

Sebelum krisis ini meletus, sejumlah laporan menyebutkan keinginan Trump untuk mencalonkan Infantino sebagai Sekretaris Jenderal PBB berikutnya, meskipun ia kerap melontarkan kritik terhadap organisasi internasional tersebut, dan menganggap bahwa PBB tidak lagi memenuhi tujuan pembentukannya.

Awal mula hubungan kuat antara Trump dan Infantino berawal pada Agustus 2018, ketika kedua pria itu bertemu untuk pertama kalinya, dan presiden FIFA menyerahkan dua kartu kuning dan sebuah kartu merah kepada Presiden AS itu sambil bercanda, seraya mengatakan bahwa kartu-kartu itu mungkin dapat membantunya berurusan dengan media.

Sejak saat itu, hubungan antara kedua pihak menguat secara signifikan. Dan pada seremoni pengundian Piala Dunia 2026 Desember lalu, Infantino menghadiahkan Trump sebuah piala emas yang bertuliskan namanya, ditambah sebuah medali yang ia kalungkan di lehernya.

Trump juga menerima "Penghargaan Perdamaian FIFA" pada Desember, tidak lama setelah kegagalannya meraih Hadiah Nobel Perdamaian, yang tidak pernah ia sembunyikan keinginannya untuk memenangkannya.

Upaya kontak yang gagal dan pembelaan Amerika

Dalam perkembangan baru, surat kabar "New York Post" menyebutkan bahwa Infantino berupaya menghubungi Trump menyusul runtuhnya proyek penjualan hak Piala Dunia, namun ia tidak berhasil menghubunginya.

Ketika Trump ditanya pada hari Jumat tentang rencana penjualan hak turnamen tersebut, ia menegaskan bahwa ia belum membahas berkas ini dengan presiden FIFA.

Di pihaknya, Paolo Zampolli, utusan khusus untuk kemitraan global, mengatakan bahwa rekam jejak Infantino tidak mencerminkan keinginan untuk melindungi "klub eksklusif" yang beranggotakan lembaga-lembaga sepak bola terkaya, melainkan menunjukkan upaya sungguh-sungguh untuk memperluas jangkauan olahraga ini dan memberikan lebih banyak negara, masyarakat, dan anak-anak kesempatan untuk memetik manfaat darinya.

Ia menambahkan: "Ia mendengarkan kekhawatiran itu dan menarik usulannya, dan ini adalah tindakan yang layak dilakukan oleh para pemimpin sejati. Dan diskusi sekarang seharusnya berfokus pada bagaimana mendistribusikan kekayaan dan peluang sepak bola kepada seluruh federasi anggota yang berjumlah 211 federasi, alih-alih membiarkannya tetap berada di tangan segelintir pihak."

Inggris memimpin front oposisi

Sebaliknya, Federasi Sepak Bola Inggris memainkan peran sentral dalam membentuk aliansi global baru yang berupaya menggulingkan Infantino, dengan berkoordinasi bersama Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA", yang mengintensifkan komunikasinya dengan federasi-federasi Afrika dan Asia untuk menggalang dukungan menentang presiden FIFA.

Informasi "The Telegraph" menegaskan bahwa Federasi Inggris telah menarik dukungannya kepada Infantino, dan tengah bersiap untuk memberitahukan hal itu kepadanya secara resmi, sebagai protes atas proyek penjualan saham turnamen Piala Dunia, yang mencakup keterlibatan para investor yang memiliki hubungan dengan Presiden AS Donald Trump.

Benua Afrika dan Asia memiliki 100 federasi nasional yang berhak memberikan suara, yakni hampir setengah anggota Kongres FIFA, sehingga menjadikan sikap keduanya menentukan dalam segala upaya penarikan mosi kepercayaan. Meski demikian, tidak ada satu federasi pun dari kedua benua tersebut yang secara terbuka menuntut kepergian Infantino. Sebaliknya, federasi Maroko, Qatar, Sri Lanka, dan Lebanon menyatakan dukungan mereka kepada presiden FIFA.

Konfederasi Sepak Bola Afrika juga tidak keberatan terhadap proyek penjualan saham Piala Dunia, dan cukup menegaskan bahwa mereka akan mengkaji usulan tersebut. Adapun Konfederasi Sepak Bola Asia, mereka menyatakan penolakan terhadap proyek tersebut, namun tidak sampai pada tuntutan pemecatan Infantino.

Faktor waktu menjadi elemen yang menentukan bagi para penentang presiden FIFA, sebab pengajuan permohonan resmi untuk penarikan mosi kepercayaan memerlukan pemberitahuan sebelumnya yang bisa berlangsung hingga tiga bulan, hal yang memberi Infantino kesempatan untuk mencoba merebut kembali dukungan di dalam Kongres.

Rapat darurat yang menyulut krisis

Dalam rapat darurat yang digelar Federasi Sepak Bola Eropa pada hari Kamis, Debbie Hewitt, presiden Federasi Inggris dan wakil presiden FIFA, bersama sejumlah anggota Dewan FIFA, menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui rencana penjualan saham Piala Dunia.

Dan dalam waktu kurang dari 24 jam, Infantino terpaksa menarik proyek tersebut secara keseluruhan, menyusul gelombang keberatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Federasi Sepak Bola Eropa memimpin pemberontakan terhadap proyek itu, seraya mengumumkan bahwa 55 federasi Eropa siap memboikot turnamen-turnamen dunia jika Infantino melanjutkan pelaksanaan rencananya.

Laura McAllister, mantan kapten timnas Wales dan wakil presiden Federasi Eropa, adalah orang pertama yang melontarkan gagasan boikot tersebut selama rapat darurat.

Wales menarik dukungannya secara resmi

Dalam sebuah pernyataan resmi, Federasi Sepak Bola Wales mengumumkan penarikan dukungannya terhadap pencalonan Gianni Infantino untuk periode jabatan baru yang membentang dari tahun 2027 hingga 2031.

Pernyataan itu menegaskan bahwa kegagalan-kegagalan terkini dalam tata kelola, mekanisme kerja, kepemimpinan, nilai-nilai, pengelolaan hubungan dengan pihak-pihak terkait, komunikasi, dan salah perhitungan, telah membuat Federasi Wales kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan Infantino untuk terus memimpin sepak bola dunia.

Federasi itu menambahkan bahwa kegagalan menempatkan kepentingan olahraga di atas segala pertimbangan lain adalah hal yang tidak dapat diterima.

Federasi Sepak Bola Eropa sebelumnya, pada hari Sabtu, telah menyerang apa yang mereka sebut sebagai "skema-skema rahasia yang disusun secara tergesa-gesa, diatur oleh orang-orang tak dikenal, dan menghasilkan manfaat yang meragukan bagi sepak bola", seraya menegaskan bahwa mereka tengah menyiapkan sebuah rencana yang mencegah terulangnya peristiwa semacam ini di masa depan.

Federasi Inggris merespons dengan menegaskan dukungan penuhnya terhadap sikap UEFA, seraya menekankan perlunya dilakukan tinjauan menyeluruh dan kuat terhadap kepemimpinan FIFA dan sistem tata kelolanya, yang menjamin pengelolaan sepak bola dunia secara transparan, dan demi kepentingan seluruh federasi anggota, sekaligus mengukuhkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam jangka panjang.

Federasi Belanda, Jerman, Norwegia, dan Swedia juga bergabung dengan Federasi Inggris, seraya mengumumkan penolakan mereka terhadap keberlanjutan Infantino dalam memimpin Federasi Sepak Bola Internasional.