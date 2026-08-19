Nama bintang Maroko Azzedine Ounahi kembali menjadi sorotan utama di bursa transfer secara mengejutkan, setelah empat klub besar terlibat dalam perburuan sengit untuk mendapatkan jasanya sebelum penutupan bursa transfer musim panas, dalam perkembangan yang bisa mengakhiri petualangan singkatnya bersama Girona.

Laporan eksklusif surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengungkap bahwa peta persaingan telah berubah drastis dalam beberapa jam terakhir, di mana klub-klub Inggris Hull City dan Ipswich Town serta klub Arab Saudi Al-Ittihad bergabung dalam daftar klub yang ingin merekrut sang pemain internasional Maroko, untuk menyaingi Ajax Amsterdam yang memperbarui ketertarikannya secara kuat dalam beberapa hari terakhir.

Menurut radio "SER", masa depan Ounahi kini hampir dipastikan berada di luar Stadion Montilivi, di mana keempat klub tersebut melakukan upaya keras untuk meyakinkan sang pemain dan manajemen Girona. Tampaknya opsi Belanda menjadi yang paling menarik dari sisi olahraga, karena memiliki keunggulan menentukan yaitu pelatih Michel yang mengenal Ounahi dengan baik dari pengalaman sebelumnya di Girona, dan bersikeras mengembalikannya ke skuadnya.

Tuntutan finansial tinggi Girona serta persaingan ketat sempat menghambat kepindahan Ounahi ke Ajax dalam beberapa pekan terakhir, tetapi kembalinya raksasa Belanda itu dengan kuat mengocok ulang situasi dan memanaskan persaingan.

Di sisi Inggris, bursa Championship menyaksikan pergerakan besar, di mana Hull City dan Ipswich Town menunjukkan keinginan besar untuk merekrut bintang Maroko itu, sementara masuknya Al-Ittihad Arab Saudi menjadi opsi finansial yang menggiurkan, meskipun sang pemain mensyaratkan adanya proyek olahraga yang solid untuk meyakinkannya.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora



Persaingan empat pihak ini muncul setelah Ounahi baru-baru ini kembali ke Girona menyusul partisipasi bersejarahnya bersama timnas Maroko di Piala Dunia, di mana ia mencatatkan sejarah sebagai pemain Girona pertama yang mencetak gol di putaran final Piala Dunia, sebuah pencapaian yang mendongkrak nilainya secara signifikan di bursa transfer.

Sebaliknya, pelatih Girona, Quique Sánchez, masih menunggu keputusan atas kasus ini. Meskipun Ounahi secara resmi masih berada dalam daftar tim, kepergiannya akan memberi klub suntikan finansial yang kuat serta menyediakan ruang besar dalam skema gaji untuk melanjutkan penguatan skuad sebelum bursa ditutup.